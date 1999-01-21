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Симон Штрауди
№26
Полузащитник
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Команда
Вердер
Гражданство
Италия
Дата рождения
27 янв. 1999 (21) год
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2019/2020
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
19:30
Боруссия
2 : 2
Вердер
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
19:30
был в запасе
Боруссия
2
Вердер
2
был в запасе
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
19:30
Вердер
0 : 3
РБ Лейпциг
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
19:30
был в запасе
Вердер
0
РБ Лейпциг
3
был в запасе
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
16:30
Унион
1 : 2
Вердер
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
16:30
был в запасе
Унион
1
Вердер
2
был в запасе
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
16:30
Вердер
3 : 2
Аугсбург
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
16:30
был в запасе
Вердер
3
Аугсбург
2
был в запасе
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
16:30
Хоффенхайм
3 : 2
Вердер
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
16:30
был в запасе
Хоффенхайм
3
Вердер
2
был в запасе
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
16:30
Вердер
1 : 3
Фортуна
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
16:30
был в запасе
Вердер
1
Фортуна
3
был в запасе