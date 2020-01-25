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Мадс Педерсен
№3
Защитник
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Команда
Аугсбург
Гражданство
Дания
Дата рождения
1 сент. 1996 (23) года
Рост
174
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
17:30
Унион
2 : 0
Аугсбург
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
17:30
был в запасе
Унион
2
Аугсбург
0
был в запасе
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
17:30
Аугсбург
3 : 5
Боруссия
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
17:30
был в запасе
Аугсбург
3
Боруссия
5
был в запасе
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
17:30
РБ Лейпциг
3 : 1
Аугсбург
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
17:30
был в запасе
РБ Лейпциг
3
Аугсбург
1
был в запасе
17.12.2019
17 дек. 2019
вт
22:30
Аугсбург
3 : 0
Фортуна
17.12.2019
17 дек. 2019
вт
22:30
был в запасе
Аугсбург
3
Фортуна
0
был в запасе
13.12.2019
13 дек. 2019
пт
22:30
Хоффенхайм
2 : 4
Аугсбург
13.12.2019
13 дек. 2019
пт
22:30
был в запасе
Хоффенхайм
2
Аугсбург
4
был в запасе
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
17:30
Аугсбург
2 : 1
Майнц
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
17:30
был в запасе
Аугсбург
2
Майнц
1
был в запасе
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
17:30
Кельн
1 : 1
Аугсбург
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
17:30
был в запасе
Кельн
1
Аугсбург
1
был в запасе
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
17:30
Аугсбург
4 : 0
Герта
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
17:30
был в запасе
Аугсбург
4
Герта
0
был в запасе
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
16:30
Фрайбург
1 : 1
Аугсбург
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
16:30
был в запасе
Фрайбург
1
Аугсбург
1
был в запасе
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
16:30
Аугсбург
2 : 1
Айнтрахт
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
16:30
был в запасе
Аугсбург
2
Айнтрахт
1
был в запасе
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
16:30
Вердер
3 : 2
Аугсбург
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
16:30
был в запасе
Вердер
3
Аугсбург
2
был в запасе
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
16:30
Аугсбург
1 : 1
Унион
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
16:30
был в запасе
Аугсбург
1
Унион
1
был в запасе
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
16:30
Боруссия
5 : 1
Аугсбург
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Боруссия
5
Аугсбург
1
минуты: 1' - 90'