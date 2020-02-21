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Рифет Капич
№24
Полузащитник
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Команда
Падерборн
Гражданство
Босния и Герцеговина
Дата рождения
3 июля 1995 (24) года
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
Сезон:
2019/2020
21.02.2020
21 февр. 2020
пт
22:30
Бавария
3 : 2
Падерборн
21.02.2020
21 февр. 2020
пт
22:30
был в запасе
Бавария
3
Падерборн
2
был в запасе
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
20:00
Падерборн
2 : 4
Вольфсбург
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
20:00
был в запасе
Падерборн
2
Вольфсбург
4
был в запасе
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
17:30
Фрайбург
0 : 2
Падерборн
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
17:30
был в запасе
Фрайбург
0
Падерборн
2
был в запасе
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
20:00
Падерборн
1 : 4
Байер
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
20:00
был в запасе
Падерборн
1
Байер
4
был в запасе
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
20:00
Падерборн
2 : 1
Айнтрахт
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
20:00
был в запасе
Падерборн
2
Айнтрахт
1
был в запасе
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
20:00
Вердер
0 : 1
Падерборн
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
20:00
был в запасе
Вердер
0
Падерборн
1
был в запасе
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
17:30
Падерборн
2 : 3
РБ Лейпциг
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
17:30
был в запасе
Падерборн
2
РБ Лейпциг
3
был в запасе
1.11.2019
1 нояб. 2019
пт
22:30
Хоффенхайм
3 : 0
Падерборн
1.11.2019
1 нояб. 2019
пт
22:30
был в запасе
Хоффенхайм
3
Падерборн
0
был в запасе
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
16:30
Падерборн
2 : 0
Фортуна
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
16:30
был в запасе
Падерборн
2
Фортуна
0
был в запасе
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
16:30
Кельн
3 : 0
Падерборн
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
16:30
был в запасе
Кельн
3
Падерборн
0
был в запасе
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
16:30
Вольфсбург
1 : 1
Падерборн
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
16:30
был в запасе
Вольфсбург
1
Падерборн
1
был в запасе
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
16:30
Байер
3 : 2
Падерборн
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
16:30
был в запасе
Байер
3
Падерборн
2
был в запасе