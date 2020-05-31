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Свен Михель
№11
Нападающий
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Команда
Падерборн
Гражданство
Германия
Дата рождения
15 июля 1990 (29) лет
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2019/2020
31.05.2020
31 мая 2020
вс
19:00
Падерборн
1 : 6
Боруссия
31.05.2020
31 мая 2020
вс
19:00
минуты: 66' - 90'
Падерборн
1
Боруссия
6
минуты: 66' - 90'
27.05.2020
27 мая 2020
ср
21:30
Аугсбург
0 : 0
Падерборн
27.05.2020
27 мая 2020
ср
21:30
минуты: 62' - 90'
Аугсбург
0
Падерборн
0
минуты: 62' - 90'
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
17:30
Майнц
2 : 0
Падерборн
90'
90'
90'
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
17:30
был в запасе
Майнц
2
Падерборн
0
был в запасе
21.02.2020
21 февр. 2020
пт
22:30
Бавария
3 : 2
Падерборн
75'
61'
75'
61'
75'
61'
21.02.2020
21 февр. 2020
пт
22:30
75'
был в запасе
Бавария
3
Падерборн
2
был в запасе
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
17:30
Падерборн
1 : 2
Герта
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
17:30
был в запасе
Падерборн
1
Герта
2
был в запасе
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
17:30
Шальке-04
1 : 1
Падерборн
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
17:30
был в запасе
Шальке-04
1
Падерборн
1
был в запасе
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
20:00
Падерборн
2 : 4
Вольфсбург
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
20:00
был в запасе
Падерборн
2
Вольфсбург
4
был в запасе
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
17:30
Фрайбург
0 : 2
Падерборн
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
17:30
был в запасе
Фрайбург
0
Падерборн
2
был в запасе
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
20:00
Падерборн
1 : 4
Байер
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Падерборн
1
Байер
4
минуты: 1' - 90'
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
20:00
Падерборн
2 : 1
Айнтрахт
89'
89'
89'
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
20:00
был в запасе
Падерборн
2
Айнтрахт
1
был в запасе
18.12.2019
18 дек. 2019
ср
22:30
Боруссия
2 : 0
Падерборн
18.12.2019
18 дек. 2019
ср
22:30
минуты: 1' - 90'
Боруссия
2
Падерборн
0
минуты: 1' - 90'
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
17:30
Падерборн
1 : 1
Унион
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
17:30
был в запасе
Падерборн
1
Унион
1
был в запасе
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
20:00
Вердер
0 : 1
Падерборн
90'
90'
90'
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
20:00
90'
был в запасе
Вердер
0
Падерборн
1
был в запасе
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
17:30
Падерборн
2 : 3
РБ Лейпциг
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
17:30
был в запасе
Падерборн
2
РБ Лейпциг
3
был в запасе
22.11.2019
22 нояб. 2019
пт
22:30
Боруссия
3 : 3
Падерборн
22.11.2019
22 нояб. 2019
пт
22:30
минуты: 77' - 90'
Боруссия
3
Падерборн
3
минуты: 77' - 90'
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
17:30
Падерборн
0 : 1
Аугсбург
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
17:30
был в запасе
Падерборн
0
Аугсбург
1
был в запасе
1.11.2019
1 нояб. 2019
пт
22:30
Хоффенхайм
3 : 0
Падерборн
1.11.2019
1 нояб. 2019
пт
22:30
был в запасе
Хоффенхайм
3
Падерборн
0
был в запасе
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
16:30
Падерборн
2 : 0
Фортуна
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
16:30
был в запасе
Падерборн
2
Фортуна
0
был в запасе
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
16:30
Кельн
3 : 0
Падерборн
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
16:30
был в запасе
Кельн
3
Падерборн
0
был в запасе
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
16:30
Падерборн
1 : 2
Майнц
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Падерборн
1
Майнц
2
минуты: 1' - 90'
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