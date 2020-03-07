Жига Скофлек
№17
Полузащитник
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Команда
Оренбург
Гражданство
Словения
Дата рождения
22 июля 1994 (25) лет
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
7.03.2020 7 марта 2020 сб 14:00
Оренбург
2 : 0
Арсенал
7.03.2020 7 марта 2020 сб 14:00
был в запасе
Оренбург
2
Арсенал
0
был в запасе
7.12.2019 7 дек. 2019 сб 14:00
Тамбов
3 : 0
Оренбург
44'
44'
44'
7.12.2019 7 дек. 2019 сб 14:00
минуты: 1' - 46'
Тамбов
3
Оренбург
0
минуты: 1' - 46'
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 11:30
Оренбург
1 : 2
Ахмат
90'
90'
90'
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 11:30
90'
минуты: 66' - 90'
Оренбург
1
Ахмат
2
минуты: 66' - 90'
10.11.2019 10 нояб. 2019 вс 11:30
Оренбург
0 : 0
Уфа
10.11.2019 10 нояб. 2019 вс 11:30
был в запасе
Оренбург
0
Уфа
0
был в запасе
20.10.2019 20 окт. 2019 вс 11:30
Оренбург
0 : 1
Крылья Советов
20.10.2019 20 окт. 2019 вс 11:30
был в запасе
Оренбург
0
Крылья Советов
1
был в запасе
5.10.2019 5 окт. 2019 сб 14:00
Оренбург
2 : 0
Динамо
5.10.2019 5 окт. 2019 сб 14:00
минуты: 90' - 90'
Оренбург
2
Динамо
0
минуты: 90' - 90'
29.09.2019 29 сент. 2019 вс 16:30
Спартак
1 : 2
Оренбург
29.09.2019 29 сент. 2019 вс 16:30
был в запасе
Спартак
1
Оренбург
2
был в запасе
22.09.2019 22 сент. 2019 вс 11:30
Оренбург
2 : 3
Локомотив
22.09.2019 22 сент. 2019 вс 11:30
минуты: 1' - 64'
Оренбург
2
Локомотив
3
минуты: 1' - 64'
15.09.2019 15 сент. 2019 вс 14:00
Оренбург
2 : 1
Рубин
13'
13'
13'
15.09.2019 15 сент. 2019 вс 14:00
минуты: 1' - 66'
Оренбург
2
Рубин
1
минуты: 1' - 66'
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 11:30
Уфа
1 : 2
Оренбург
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 11:30
минуты: 1' - 90'
Уфа
1
Оренбург
2
минуты: 1' - 90'
25.08.2019 25 авг. 2019 вс 21:30
Арсенал
2 : 1
Оренбург
25.08.2019 25 авг. 2019 вс 21:30
минуты: 1' - 85'
Арсенал
2
Оренбург
1
минуты: 1' - 85'