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Франсиско Сьерральта
№2
Защитник
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Команда
Удинезе
Гражданство
Чили
Дата рождения
6 мая 1997 (23) года
Рост
192
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2019/2020
2018/2019
6.01.2020
6 янв. 2020
пн
20:00
Лечче
0 : 1
Удинезе
6.01.2020
6 янв. 2020
пн
20:00
был в запасе
Лечче
0
Удинезе
1
был в запасе
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
17:00
Удинезе
2 : 1
Кальяри
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
17:00
был в запасе
Удинезе
2
Кальяри
1
был в запасе
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
17:00
Ювентус
3 : 1
Удинезе
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
17:00
был в запасе
Ювентус
3
Удинезе
1
был в запасе
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
20:00
Удинезе
1 : 1
Наполи
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
20:00
был в запасе
Удинезе
1
Наполи
1
был в запасе
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
17:00
Лацио
3 : 0
Удинезе
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
17:00
был в запасе
Лацио
3
Удинезе
0
был в запасе
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
20:00
Сампдория
2 : 1
Удинезе
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
20:00
был в запасе
Сампдория
2
Удинезе
1
был в запасе
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
17:00
Удинезе
0 : 0
СПАЛ
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
17:00
был в запасе
Удинезе
0
СПАЛ
0
был в запасе
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
17:00
Дженоа
1 : 3
Удинезе
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
17:00
был в запасе
Дженоа
1
Удинезе
3
был в запасе
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
23:00
Удинезе
0 : 4
Рома
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
23:00
был в запасе
Удинезе
0
Рома
4
был в запасе
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
17:00
Аталанта
7 : 1
Удинезе
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
17:00
был в запасе
Аталанта
7
Удинезе
1
был в запасе
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
16:00
Удинезе
1 : 0
Торино
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
16:00
был в запасе
Удинезе
1
Торино
0
был в запасе
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
13:30
Фиорентина
1 : 0
Удинезе
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
13:30
был в запасе
Фиорентина
1
Удинезе
0
был в запасе
24.09.2019
24 сент. 2019
вт
20:00
Верона
0 : 0
Удинезе
24.09.2019
24 сент. 2019
вт
20:00
был в запасе
Верона
0
Удинезе
0
был в запасе
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
16:00
Удинезе
0 : 1
Брешиа
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
16:00
был в запасе
Удинезе
0
Брешиа
1
был в запасе
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
21:45
Интер
1 : 0
Удинезе
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
21:45
был в запасе
Интер
1
Удинезе
0
был в запасе
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
21:45
Удинезе
1 : 3
Парма
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
21:45
был в запасе
Удинезе
1
Парма
3
был в запасе
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
19:00
Удинезе
1 : 0
Милан
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
19:00
был в запасе
Удинезе
1
Милан
0
был в запасе