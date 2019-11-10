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Лео Дуарте
№43
Защитник
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Команда
Милан
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
17 июля 1996 (23) года
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2019/2020
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
22:45
Ювентус
1 : 0
Милан
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Ювентус
1
Милан
0
минуты: 1' - 90'
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
22:45
Милан
1 : 2
Лацио
51'
51'
51'
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Милан
1
Лацио
2
минуты: 1' - 90'
31.10.2019
31 окт. 2019
чт
23:00
Милан
1 : 0
СПАЛ
40'
40'
40'
31.10.2019
31 окт. 2019
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Милан
1
СПАЛ
0
минуты: 1' - 90'
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
20:00
Рома
2 : 1
Милан
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
20:00
был в запасе
Рома
2
Милан
1
был в запасе
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
21:45
Милан
2 : 2
Лечче
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
21:45
был в запасе
Милан
2
Лечче
2
был в запасе
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
21:45
Дженоа
1 : 2
Милан
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
21:45
минуты: 1' - 90'
Дженоа
1
Милан
2
минуты: 1' - 90'
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
21:45
Милан
1 : 3
Фиорентина
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
21:45
минуты: 58' - 90'
Милан
1
Фиорентина
3
минуты: 58' - 90'
26.09.2019
26 сент. 2019
чт
22:00
Торино
2 : 1
Милан
26.09.2019
26 сент. 2019
чт
22:00
был в запасе
Торино
2
Милан
1
был в запасе
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
21:45
Милан
0 : 2
Интер
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
21:45
был в запасе
Милан
0
Интер
2
был в запасе
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
21:45
Верона
0 : 1
Милан
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
21:45
был в запасе
Верона
0
Милан
1
был в запасе
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
19:00
Милан
1 : 0
Брешиа
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
19:00
был в запасе
Милан
1
Брешиа
0
был в запасе
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
19:00
Удинезе
1 : 0
Милан
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
19:00
был в запасе
Удинезе
1
Милан
0
был в запасе