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Матч-центр
Моя команда
Дани Мартин
№13
Вратарь
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Команда
Бетис
Гражданство
Испания
Дата рождения
8 июля 1998 (21) год
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2019/2020
8.03.2020
8 марта 2020
вс
23:00
Бетис
2 : 1
Реал
8.03.2020
8 марта 2020
вс
23:00
был в запасе
Бетис
2
Реал
1
был в запасе
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
18:00
Валенсия
2 : 1
Бетис
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
18:00
был в запасе
Валенсия
2
Бетис
1
был в запасе
21.02.2020
21 февр. 2020
пт
23:00
Бетис
3 : 3
Мальорка
21.02.2020
21 февр. 2020
пт
23:00
был в запасе
Бетис
3
Мальорка
3
был в запасе
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
16:00
Леганес
0 : 0
Бетис
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
16:00
был в запасе
Леганес
0
Бетис
0
был в запасе
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
23:00
Бетис
2 : 3
Барселона
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
23:00
был в запасе
Бетис
2
Барселона
3
был в запасе
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
16:00
Эйбар
1 : 1
Бетис
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
16:00
был в запасе
Эйбар
1
Бетис
1
был в запасе
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
18:00
Хетафе
1 : 0
Бетис
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
18:00
был в запасе
Хетафе
1
Бетис
0
был в запасе
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
16:00
Бетис
3 : 0
Реал Сосьедад
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
16:00
был в запасе
Бетис
3
Реал Сосьедад
0
был в запасе
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
18:00
Бетис
1 : 2
Атлетико
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
18:00
был в запасе
Бетис
1
Атлетико
2
был в запасе
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
18:00
Эспаньол
2 : 2
Бетис
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
18:00
был в запасе
Эспаньол
2
Бетис
2
был в запасе
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
16:00
Бетис
3 : 2
Атлетик
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
16:00
был в запасе
Бетис
3
Атлетик
2
был в запасе
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
20:30
Мальорка
1 : 2
Бетис
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
20:30
был в запасе
Мальорка
1
Бетис
2
был в запасе
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
18:00
Бетис
2 : 1
Валенсия
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
18:00
был в запасе
Бетис
2
Валенсия
1
был в запасе
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
15:00
Реал Сосьедад
3 : 1
Бетис
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
15:00
был в запасе
Реал Сосьедад
3
Бетис
1
был в запасе
4.10.2019
4 окт. 2019
пт
22:00
Бетис
1 : 1
Эйбар
4.10.2019
4 окт. 2019
пт
22:00
был в запасе
Бетис
1
Эйбар
1
был в запасе
27.09.2019
27 сент. 2019
пт
22:00
Вильярреал
5 : 1
Бетис
27.09.2019
27 сент. 2019
пт
22:00
был в запасе
Вильярреал
5
Бетис
1
был в запасе
24.09.2019
24 сент. 2019
вт
21:00
Бетис
3 : 1
Леванте
24.09.2019
24 сент. 2019
вт
21:00
был в запасе
Бетис
3
Леванте
1
был в запасе
20.09.2019
20 сент. 2019
пт
22:00
Осасуна
0 : 0
Бетис
20.09.2019
20 сент. 2019
пт
22:00
был в запасе
Осасуна
0
Бетис
0
был в запасе
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
22:00
Бетис
1 : 1
Хетафе
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
22:00
был в запасе
Бетис
1
Хетафе
1
был в запасе
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
22:00
Бетис
2 : 1
Леганес
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
22:00
был в запасе
Бетис
2
Леганес
1
был в запасе
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