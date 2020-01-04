Виктор Кампусано
№31
Нападающий
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Команда
Эспаньол
Гражданство
Испания
Дата рождения
31 мая 1997 (23) года
Рост
174
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
4.01.2020 4 янв. 2020 сб 23:00
Эспаньол
2 : 2
Барселона
4.01.2020 4 янв. 2020 сб 23:00
был в запасе
Эспаньол
2
Барселона
2
был в запасе
22.12.2019 22 дек. 2019 вс 14:00
Леганес
2 : 0
Эспаньол
22.12.2019 22 дек. 2019 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Леганес
2
Эспаньол
0
минуты: 1' - 90'
15.12.2019 15 дек. 2019 вс 18:00
Эспаньол
2 : 2
Бетис
15.12.2019 15 дек. 2019 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Эспаньол
2
Бетис
2
минуты: 1' - 90'
7.12.2019 7 дек. 2019 сб 15:00
Реал
2 : 0
Эспаньол
7.12.2019 7 дек. 2019 сб 15:00
был в запасе
Реал
2
Эспаньол
0
был в запасе
1.12.2019 1 дек. 2019 вс 18:00
Эспаньол
2 : 4
Осасуна
1.12.2019 1 дек. 2019 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Эспаньол
2
Осасуна
4
минуты: 1' - 90'
24.11.2019 24 нояб. 2019 вс 14:00
Эспаньол
1 : 1
Хетафе
24.11.2019 24 нояб. 2019 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Эспаньол
1
Хетафе
1
минуты: 1' - 90'
10.11.2019 10 нояб. 2019 вс 18:00
Атлетико
3 : 1
Эспаньол
64'
64'
64'
10.11.2019 10 нояб. 2019 вс 18:00
был в запасе
Атлетико
3
Эспаньол
1
был в запасе
2.11.2019 2 нояб. 2019 сб 15:00
Эспаньол
1 : 2
Валенсия
2.11.2019 2 нояб. 2019 сб 15:00
был в запасе
Эспаньол
1
Валенсия
2
был в запасе
18.08.2019 18 авг. 2019 вс 20:00
Эспаньол
0 : 2
Севилья
18.08.2019 18 авг. 2019 вс 20:00
минуты: 70' - 90'
Эспаньол
0
Севилья
2
минуты: 70' - 90'