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Виктор Кампусано
№31
Нападающий
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Команда
Эспаньол
Гражданство
Испания
Дата рождения
31 мая 1997 (23) года
Рост
174
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
4.01.2020
4 янв. 2020
сб
23:00
Эспаньол
2 : 2
Барселона
4.01.2020
4 янв. 2020
сб
23:00
был в запасе
Эспаньол
2
Барселона
2
был в запасе
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
14:00
Леганес
2 : 0
Эспаньол
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Леганес
2
Эспаньол
0
минуты: 1' - 90'
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
18:00
Эспаньол
2 : 2
Бетис
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Эспаньол
2
Бетис
2
минуты: 1' - 90'
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
15:00
Реал
2 : 0
Эспаньол
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
15:00
был в запасе
Реал
2
Эспаньол
0
был в запасе
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
18:00
Эспаньол
2 : 4
Осасуна
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Эспаньол
2
Осасуна
4
минуты: 1' - 90'
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
14:00
Эспаньол
1 : 1
Хетафе
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Эспаньол
1
Хетафе
1
минуты: 1' - 90'
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
18:00
Атлетико
3 : 1
Эспаньол
64'
64'
64'
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
18:00
был в запасе
Атлетико
3
Эспаньол
1
был в запасе
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
15:00
Эспаньол
1 : 2
Валенсия
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
15:00
был в запасе
Эспаньол
1
Валенсия
2
был в запасе
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
20:00
Эспаньол
0 : 2
Севилья
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
20:00
минуты: 70' - 90'
Эспаньол
0
Севилья
2
минуты: 70' - 90'