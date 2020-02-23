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Борха Сайнс
№29
Полузащитник
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Команда
Алавес
Гражданство
Испания
Дата рождения
1 февр. 2001 (19) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2019/2020
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
16:00
Алавес
2 : 1
Атлетик
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
16:00
был в запасе
Алавес
2
Атлетик
1
был в запасе
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
15:00
Мальорка
1 : 0
Алавес
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
15:00
был в запасе
Мальорка
1
Алавес
0
был в запасе
7.02.2020
7 февр. 2020
пт
23:00
Алавес
2 : 1
Эйбар
7.02.2020
7 февр. 2020
пт
23:00
был в запасе
Алавес
2
Эйбар
1
был в запасе
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
17:00
Алавес
2 : 0
Мальорка
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
17:00
был в запасе
Алавес
2
Мальорка
0
был в запасе
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
18:00
Алавес
1 : 0
Леванте
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
18:00
был в запасе
Алавес
1
Леванте
0
был в запасе