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Луис Риоха
№11
Нападающий
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Команда
Алавес
Гражданство
Испания
Дата рождения
16 окт. 1993 (26) лет
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2019/2020
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
20:30
Севилья
1 : 1
Алавес
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
20:30
был в запасе
Севилья
1
Алавес
1
был в запасе
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
20:30
Алавес
1 : 2
Вильярреал
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Алавес
1
Вильярреал
2
минуты: 1' - 90'
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
15:00
Леванте
0 : 1
Алавес
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Леванте
0
Алавес
1
минуты: 1' - 90'
5.01.2020
5 янв. 2020
вс
18:00
Алавес
1 : 1
Бетис
67'
67'
67'
5.01.2020
5 янв. 2020
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Алавес
1
Бетис
1
минуты: 1' - 90'
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
18:00
Барселона
4 : 1
Алавес
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
18:00
был в запасе
Барселона
4
Алавес
1
был в запасе
13.12.2019
13 дек. 2019
пт
23:00
Алавес
1 : 1
Леганес
13.12.2019
13 дек. 2019
пт
23:00
был в запасе
Алавес
1
Леганес
1
был в запасе
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
18:00
Гранада
3 : 0
Алавес
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Гранада
3
Алавес
0
минуты: 1' - 90'
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
15:00
Алавес
1 : 2
Реал
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Алавес
1
Реал
2
минуты: 1' - 90'
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
18:00
Эйбар
0 : 2
Алавес
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
18:00
был в запасе
Эйбар
0
Алавес
2
был в запасе
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
15:00
Алавес
3 : 0
Вальядолид
59'
59'
59'
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Алавес
3
Вальядолид
0
минуты: 1' - 90'
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
18:00
Осасуна
4 : 2
Алавес
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
18:00
был в запасе
Осасуна
4
Алавес
2
был в запасе
29.10.2019
29 окт. 2019
вт
21:00
Алавес
1 : 1
Атлетико
29.10.2019
29 окт. 2019
вт
21:00
минуты: 1' - 90'
Алавес
1
Атлетико
1
минуты: 1' - 90'
25.10.2019
25 окт. 2019
пт
22:00
Вильярреал
4 : 1
Алавес
25.10.2019
25 окт. 2019
пт
22:00
минуты: 1' - 90'
Вильярреал
4
Алавес
1
минуты: 1' - 90'
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
13:00
Алавес
2 : 0
Сельта
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
13:00
минуты: 1' - 90'
Алавес
2
Сельта
0
минуты: 1' - 90'
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
19:30
Валенсия
2 : 1
Алавес
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Валенсия
2
Алавес
1
минуты: 1' - 90'
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
17:00
Алавес
2 : 0
Мальорка
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 88'
Алавес
2
Мальорка
0
минуты: 1' - 88'
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
19:30
Атлетик
2 : 0
Алавес
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
19:30
минуты: 1' - 90'
Атлетик
2
Алавес
0
минуты: 1' - 90'
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
20:00
Хетафе
1 : 1
Алавес
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
20:00
был в запасе
Хетафе
1
Алавес
1
был в запасе
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
18:00
Алавес
0 : 0
Эспаньол
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Алавес
0
Эспаньол
0
минуты: 1' - 90'
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
18:00
Алавес
1 : 0
Леванте
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
18:00
минуты: 1' - 83'
Алавес
1
Леванте
0
минуты: 1' - 83'