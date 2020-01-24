Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Хуан Вильяр
№18
Нападающий
Подписаться
Команда
Осасуна
Гражданство
Испания
Дата рождения
19 мая 1988 (32) года
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2019/2020
24.01.2020
24 янв. 2020
пт
23:00
Осасуна
2 : 0
Леванте
24.01.2020
24 янв. 2020
пт
23:00
был в запасе
Осасуна
2
Леванте
0
был в запасе
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
20:30
Осасуна
0 : 0
Вальядолид
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
20:30
был в запасе
Осасуна
0
Вальядолид
0
был в запасе
5.01.2020
5 янв. 2020
вс
23:00
Сельта
1 : 1
Осасуна
5.01.2020
5 янв. 2020
вс
23:00
был в запасе
Сельта
1
Осасуна
1
был в запасе
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
16:00
Осасуна
3 : 4
Реал Сосьедад
88'
88'
88'
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
16:00
был в запасе
Осасуна
3
Реал Сосьедад
4
был в запасе
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
23:00
Осасуна
1 : 1
Севилья
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
23:00
был в запасе
Осасуна
1
Севилья
1
был в запасе
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
16:00
Осасуна
1 : 2
Атлетик
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Осасуна
1
Атлетик
2
минуты: 1' - 90'
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
20:30
Хетафе
0 : 0
Осасуна
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
20:30
был в запасе
Хетафе
0
Осасуна
0
был в запасе
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
18:00
Осасуна
4 : 2
Алавес
55'
55'
55'
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
18:00
55'
минуты: 1' - 90'
Осасуна
4
Алавес
2
минуты: 1' - 90'
31.10.2019
31 окт. 2019
чт
21:00
Мальорка
2 : 2
Осасуна
31.10.2019
31 окт. 2019
чт
21:00
был в запасе
Мальорка
2
Осасуна
2
был в запасе
18.10.2019
18 окт. 2019
пт
22:00
Гранада
1 : 0
Осасуна
18.10.2019
18 окт. 2019
пт
22:00
был в запасе
Гранада
1
Осасуна
0
был в запасе
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
22:00
Осасуна
2 : 1
Вильярреал
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
22:00
был в запасе
Осасуна
2
Вильярреал
1
был в запасе
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
22:00
Реал
2 : 0
Осасуна
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
22:00
минуты: 65' - 90'
Реал
2
Осасуна
0
минуты: 65' - 90'
20.09.2019
20 сент. 2019
пт
22:00
Осасуна
0 : 0
Бетис
20.09.2019
20 сент. 2019
пт
22:00
был в запасе
Осасуна
0
Бетис
0
был в запасе
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
19:30
Вальядолид
1 : 1
Осасуна
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
19:30
был в запасе
Вальядолид
1
Осасуна
1
был в запасе
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
18:00
Осасуна
2 : 2
Барселона
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
18:00
минуты: 78' - 90'
Осасуна
2
Барселона
2
минуты: 78' - 90'
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
18:00
Осасуна
0 : 0
Эйбар
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
18:00
был в запасе
Осасуна
0
Эйбар
0
был в запасе
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
22:00
Леганес
0 : 1
Осасуна
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
22:00
был в запасе
Леганес
0
Осасуна
1
был в запасе