Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Хосе Мануэль Арнайц
№10
Нападающий
Подписаться
Команда
Леганес
Гражданство
Испания
Дата рождения
15 апр. 1995 (25) лет
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2019/2020
1.03.2020
1 марта 2020
вс
14:00
Севилья
3 : 2
Осасуна
1.03.2020
1 марта 2020
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Севилья
3
Осасуна
2
минуты: 1' - 90'
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
14:00
Осасуна
0 : 3
Гранада
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
14:00
был в запасе
Осасуна
0
Гранада
3
был в запасе
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
18:00
Осасуна
1 : 4
Реал
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Осасуна
1
Реал
4
минуты: 1' - 90'
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
20:30
Вильярреал
3 : 1
Осасуна
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
20:30
был в запасе
Вильярреал
3
Осасуна
1
был в запасе
17.01.2020
17 янв. 2020
пт
23:00
Леганес
0 : 3
Хетафе
66'
66'
66'
17.01.2020
17 янв. 2020
пт
23:00
был в запасе
Леганес
0
Хетафе
3
был в запасе
3.01.2020
3 янв. 2020
пт
21:00
Вальядолид
2 : 2
Леганес
3.01.2020
3 янв. 2020
пт
21:00
был в запасе
Вальядолид
2
Леганес
2
был в запасе
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
14:00
Леганес
2 : 0
Эспаньол
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
14:00
был в запасе
Леганес
2
Эспаньол
0
был в запасе
13.12.2019
13 дек. 2019
пт
23:00
Алавес
1 : 1
Леганес
13.12.2019
13 дек. 2019
пт
23:00
был в запасе
Алавес
1
Леганес
1
был в запасе
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
20:30
Леганес
3 : 2
Сельта
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
20:30
был в запасе
Леганес
3
Сельта
2
был в запасе
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
14:00
Севилья
1 : 0
Леганес
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
14:00
был в запасе
Севилья
1
Леганес
0
был в запасе
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
15:00
Леганес
1 : 2
Барселона
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
15:00
был в запасе
Леганес
1
Барселона
2
был в запасе
8.11.2019
8 нояб. 2019
пт
23:00
Реал Сосьедад
1 : 1
Леганес
8.11.2019
8 нояб. 2019
пт
23:00
минуты: 1' - 90'
Реал Сосьедад
1
Леганес
1
минуты: 1' - 90'
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
20:30
Леганес
1 : 2
Эйбар
90'
90'
90'
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
20:30
был в запасе
Леганес
1
Эйбар
2
был в запасе
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
23:15
Реал
5 : 0
Леганес
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
23:15
был в запасе
Реал
5
Леганес
0
был в запасе
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
17:00
Леганес
1 : 0
Мальорка
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
17:00
был в запасе
Леганес
1
Мальорка
0
был в запасе
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
14:00
Леганес
1 : 2
Леванте
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
14:00
был в запасе
Леганес
1
Леванте
2
был в запасе
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
19:30
Гранада
1 : 0
Леганес
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
19:30
был в запасе
Гранада
1
Леганес
0
был в запасе
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
Леганес
1 : 1
Атлетик
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
был в запасе
Леганес
1
Атлетик
1
был в запасе
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
17:00
Валенсия
1 : 1
Леганес
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
17:00
был в запасе
Валенсия
1
Леганес
1
был в запасе
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
17:00
Леганес
0 : 3
Вильярреал
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Леганес
0
Вильярреал
3
минуты: 1' - 90'
Показать все игры