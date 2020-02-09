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Хиско Кампос
№5
Защитник
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Команда
Мальорка
Гражданство
Испания
Дата рождения
10 марта 1982 (38) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2019/2020
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
14:00
Эспаньол
1 : 0
Мальорка
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
14:00
был в запасе
Эспаньол
1
Мальорка
0
был в запасе
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
20:30
Мальорка
0 : 1
Вальядолид
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
20:30
был в запасе
Мальорка
0
Вальядолид
1
был в запасе
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
20:30
Реал Сосьедад
3 : 0
Мальорка
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
20:30
был в запасе
Реал Сосьедад
3
Мальорка
0
был в запасе
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
14:00
Мальорка
4 : 1
Валенсия
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
14:00
был в запасе
Мальорка
4
Валенсия
1
был в запасе
5.01.2020
5 янв. 2020
вс
14:00
Гранада
1 : 0
Мальорка
5.01.2020
5 янв. 2020
вс
14:00
был в запасе
Гранада
1
Мальорка
0
был в запасе
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
15:00
Мальорка
0 : 2
Севилья
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
15:00
был в запасе
Мальорка
0
Севилья
2
был в запасе
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
16:00
Сельта
2 : 2
Мальорка
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
16:00
был в запасе
Сельта
2
Мальорка
2
был в запасе
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
23:00
Барселона
5 : 2
Мальорка
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
23:00
был в запасе
Барселона
5
Мальорка
2
был в запасе
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
20:30
Мальорка
1 : 2
Бетис
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
20:30
был в запасе
Мальорка
1
Бетис
2
был в запасе
22.11.2019
22 нояб. 2019
пт
23:00
Леванте
2 : 1
Мальорка
22.11.2019
22 нояб. 2019
пт
23:00
был в запасе
Леванте
2
Мальорка
1
был в запасе
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
14:00
Мальорка
3 : 1
Вильярреал
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
14:00
был в запасе
Мальорка
3
Вильярреал
1
был в запасе
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
14:00
Вальядолид
3 : 0
Мальорка
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
14:00
был в запасе
Вальядолид
3
Мальорка
0
был в запасе
31.10.2019
31 окт. 2019
чт
21:00
Мальорка
2 : 2
Осасуна
31.10.2019
31 окт. 2019
чт
21:00
был в запасе
Мальорка
2
Осасуна
2
был в запасе
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
17:00
Леганес
1 : 0
Мальорка
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
17:00
был в запасе
Леганес
1
Мальорка
0
был в запасе
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
22:00
Мальорка
1 : 0
Реал
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
22:00
был в запасе
Мальорка
1
Реал
0
был в запасе
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
13:00
Мальорка
2 : 0
Эспаньол
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
13:00
был в запасе
Мальорка
2
Эспаньол
0
был в запасе
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
17:00
Алавес
2 : 0
Мальорка
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Алавес
2
Мальорка
0
минуты: 1' - 90'
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
Мальорка
0 : 2
Атлетико
77'
77'
77'
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
минуты: 1' - 90'
Мальорка
0
Атлетико
2
минуты: 1' - 90'
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
13:00
Хетафе
4 : 2
Мальорка
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
13:00
минуты: 1' - 90'
Хетафе
4
Мальорка
2
минуты: 1' - 90'
13.09.2019
13 сент. 2019
пт
22:00
Мальорка
0 : 0
Атлетик
13.09.2019
13 сент. 2019
пт
22:00
был в запасе
Мальорка
0
Атлетик
0
был в запасе
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