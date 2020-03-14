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Лента
Матч-центр
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Пабло Сантос
№14
Защитник
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Команда
Рубин
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
18 марта 1992 (28) лет
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
14.03.2020
14 марта 2020
сб
19:00
Арсенал
0 : 1
Рубин
14.03.2020
14 марта 2020
сб
19:00
был в запасе
Арсенал
0
Рубин
1
был в запасе
8.03.2020
8 марта 2020
вс
14:00
Рубин
0 : 1
Крылья Советов
8.03.2020
8 марта 2020
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Рубин
0
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 90'