Пабло Сантос
№14
Защитник
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Команда
Рубин
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
18 марта 1992 (28) лет
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
14.03.2020 14 марта 2020 сб 19:00
Арсенал
0 : 1
Рубин
14.03.2020 14 марта 2020 сб 19:00
был в запасе
Арсенал
0
Рубин
1
был в запасе
8.03.2020 8 марта 2020 вс 14:00
Рубин
0 : 1
Крылья Советов
8.03.2020 8 марта 2020 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Рубин
0
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 90'