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Жоан Састре
№2
Защитник
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Команда
Мальорка
Гражданство
Испания
Дата рождения
30 апр. 1997 (23) года
Рост
174
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2019/2020
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
20:30
Мальорка
0 : 1
Вальядолид
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Мальорка
0
Вальядолид
1
минуты: 1' - 90'
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
20:30
Реал Сосьедад
3 : 0
Мальорка
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
20:30
был в запасе
Реал Сосьедад
3
Мальорка
0
был в запасе
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
16:00
Сельта
2 : 2
Мальорка
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
16:00
был в запасе
Сельта
2
Мальорка
2
был в запасе
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
23:00
Барселона
5 : 2
Мальорка
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Барселона
5
Мальорка
2
минуты: 1' - 90'
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
20:30
Мальорка
1 : 2
Бетис
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
20:30
был в запасе
Мальорка
1
Бетис
2
был в запасе
22.11.2019
22 нояб. 2019
пт
23:00
Леванте
2 : 1
Мальорка
22.11.2019
22 нояб. 2019
пт
23:00
минуты: 1' - 90'
Леванте
2
Мальорка
1
минуты: 1' - 90'
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
14:00
Мальорка
3 : 1
Вильярреал
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Мальорка
3
Вильярреал
1
минуты: 1' - 90'
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
14:00
Вальядолид
3 : 0
Мальорка
88'
88'
88'
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Вальядолид
3
Мальорка
0
минуты: 1' - 90'
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
17:00
Леганес
1 : 0
Мальорка
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Леганес
1
Мальорка
0
минуты: 1' - 90'
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
22:00
Мальорка
1 : 0
Реал
30'
30'
30'
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Мальорка
1
Реал
0
минуты: 1' - 90'
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
13:00
Мальорка
2 : 0
Эспаньол
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
13:00
минуты: 1' - 90'
Мальорка
2
Эспаньол
0
минуты: 1' - 90'
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
17:00
Алавес
2 : 0
Мальорка
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Алавес
2
Мальорка
0
минуты: 1' - 90'
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
Мальорка
0 : 2
Атлетико
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
минуты: 1' - 90'
Мальорка
0
Атлетико
2
минуты: 1' - 90'
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
13:00
Хетафе
4 : 2
Мальорка
32'
32'
32'
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
13:00
минуты: 1' - 90'
Хетафе
4
Мальорка
2
минуты: 1' - 90'
13.09.2019
13 сент. 2019
пт
22:00
Мальорка
0 : 0
Атлетик
13.09.2019
13 сент. 2019
пт
22:00
минуты: 1' - 90'
Мальорка
0
Атлетик
0
минуты: 1' - 90'
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
18:00
Валенсия
2 : 0
Мальорка
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Валенсия
2
Мальорка
0
минуты: 1' - 90'
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
18:00
Мальорка
0 : 1
Реал Сосьедад
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Мальорка
0
Реал Сосьедад
1
минуты: 1' - 90'
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
21:00
Мальорка
2 : 1
Эйбар
14'
14'
14'
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 86'
Мальорка
2
Эйбар
1
минуты: 1' - 86'