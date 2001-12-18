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Андер Барренечеа
№22
Нападающий
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Команда
Реал Сосьедад
Гражданство
Испания
Дата рождения
27 дек. 2001 (18) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2019/2020
10.03.2020
10 марта 2020
вт
22:00
Эйбар
1 : 2
Реал Сосьедад
10.03.2020
10 марта 2020
вт
22:00
был в запасе
Эйбар
1
Реал Сосьедад
2
был в запасе
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
16:00
Реал Сосьедад
2 : 1
Атлетик
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
16:00
был в запасе
Реал Сосьедад
2
Атлетик
1
был в запасе
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
14:00
Леганес
2 : 1
Реал Сосьедад
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
14:00
был в запасе
Леганес
2
Реал Сосьедад
1
был в запасе
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
20:30
Реал Сосьедад
3 : 0
Мальорка
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
20:30
был в запасе
Реал Сосьедад
3
Мальорка
0
был в запасе
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
16:00
Бетис
3 : 0
Реал Сосьедад
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
16:00
был в запасе
Бетис
3
Реал Сосьедад
0
был в запасе
5.01.2020
5 янв. 2020
вс
16:00
Реал Сосьедад
1 : 2
Вильярреал
5.01.2020
5 янв. 2020
вс
16:00
был в запасе
Реал Сосьедад
1
Вильярреал
2
был в запасе
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
16:00
Осасуна
3 : 4
Реал Сосьедад
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
16:00
был в запасе
Осасуна
3
Реал Сосьедад
4
был в запасе
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
18:00
Реал Сосьедад
2 : 2
Барселона
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
18:00
был в запасе
Реал Сосьедад
2
Барселона
2
был в запасе
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
18:00
Вальядолид
0 : 0
Реал Сосьедад
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
18:00
был в запасе
Вальядолид
0
Реал Сосьедад
0
был в запасе
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
18:00
Реал Сосьедад
4 : 1
Эйбар
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
18:00
был в запасе
Реал Сосьедад
4
Эйбар
1
был в запасе
8.11.2019
8 нояб. 2019
пт
23:00
Реал Сосьедад
1 : 1
Леганес
8.11.2019
8 нояб. 2019
пт
23:00
был в запасе
Реал Сосьедад
1
Леганес
1
был в запасе
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
23:00
Гранада
1 : 2
Реал Сосьедад
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
23:00
был в запасе
Гранада
1
Реал Сосьедад
2
был в запасе
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
21:00
Реал Сосьедад
1 : 2
Леванте
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
21:00
был в запасе
Реал Сосьедад
1
Леванте
2
был в запасе
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
14:00
Сельта
0 : 1
Реал Сосьедад
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
14:00
был в запасе
Сельта
0
Реал Сосьедад
1
был в запасе
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
15:00
Реал Сосьедад
3 : 1
Бетис
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
15:00
был в запасе
Реал Сосьедад
3
Бетис
1
был в запасе
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
19:30
Реал Сосьедад
1 : 2
Хетафе
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
19:30
был в запасе
Реал Сосьедад
1
Хетафе
2
был в запасе
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
15:00
Эспаньол
1 : 3
Реал Сосьедад
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
15:00
был в запасе
Эспаньол
1
Реал Сосьедад
3
был в запасе
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
20:00
Валенсия
1 : 1
Реал Сосьедад
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
20:00
минуты: 82' - 90'
Валенсия
1
Реал Сосьедад
1
минуты: 82' - 90'