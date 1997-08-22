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Серхио Бермехо
№28
Полузащитник
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Команда
Сельта
Гражданство
Испания
Дата рождения
17 авг. 1997 (22) года
Рост
170
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2019/2020
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
23:00
Бетис
2 : 1
Сельта
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
23:00
был в запасе
Бетис
2
Сельта
1
был в запасе
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
14:00
Сельта
0 : 1
Реал Сосьедад
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
14:00
был в запасе
Сельта
0
Реал Сосьедад
1
был в запасе
30.08.2019
30 авг. 2019
пт
21:00
Севилья
1 : 1
Сельта
30.08.2019
30 авг. 2019
пт
21:00
был в запасе
Севилья
1
Сельта
1
был в запасе
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
18:00
Сельта
1 : 3
Реал
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
18:00
был в запасе
Сельта
1
Реал
3
был в запасе