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Дани Вивиан
№29
Защитник
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Команда
Атлетик
Гражданство
Испания
Дата рождения
5 июля 1999 (20) лет
Рост
183
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2019/2020
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
16:00
Реал Сосьедад
2 : 1
Атлетик
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
16:00
был в запасе
Реал Сосьедад
2
Атлетик
1
был в запасе
16.08.2019
16 авг. 2019
пт
22:00
Атлетик
1 : 0
Барселона
16.08.2019
16 авг. 2019
пт
22:00
был в запасе
Атлетик
1
Барселона
0
был в запасе