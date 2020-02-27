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Лента
Матч-центр
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Карлес Перес
№31
Нападающий
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Команда
Рома
Гражданство
Испания
Дата рождения
16 февр. 1998 (22) года
Рост
173
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
италия. серия а
испания. кубок
испания. примера
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
27.02.2020
27 февр. 2020
чт
20:55
Гент
1 : 1
Рома
27.02.2020
27 февр. 2020
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Гент
1
Рома
1
минуты: 1' - 90'
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
23:00
Рома
1 : 0
Гент
13'
13'
13'
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
23:00
13'
минуты: 1' - 90'
Рома
1
Гент
0
минуты: 1' - 90'