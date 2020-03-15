Кирилл Фольмер
№13
Полузащитник
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Команда
Уфа
Гражданство
Россия
Дата рождения
25 февр. 2000 (20) лет
Рост
178
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.03.2020 15 марта 2020 вс 16:30
ЦСКА
0 : 0
Уфа
15.03.2020 15 марта 2020 вс 16:30
был в запасе
ЦСКА
0
Уфа
0
был в запасе
9.03.2020 9 марта 2020 пн 19:00
Зенит
0 : 0
Уфа
9.03.2020 9 марта 2020 пн 19:00
был в запасе
Зенит
0
Уфа
0
был в запасе
1.03.2020 1 марта 2020 вс 16:30
Краснодар
2 : 0
Уфа
1.03.2020 1 марта 2020 вс 16:30
был в запасе
Краснодар
2
Уфа
0
был в запасе
10.11.2019 10 нояб. 2019 вс 11:30
Оренбург
0 : 0
Уфа
10.11.2019 10 нояб. 2019 вс 11:30
был в запасе
Оренбург
0
Уфа
0
был в запасе
2.11.2019 2 нояб. 2019 сб 14:00
Уфа
1 : 1
Локомотив
2.11.2019 2 нояб. 2019 сб 14:00
был в запасе
Уфа
1
Локомотив
1
был в запасе
26.10.2019 26 окт. 2019 сб 14:00
Тамбов
3 : 0
Уфа
26.10.2019 26 окт. 2019 сб 14:00
был в запасе
Тамбов
3
Уфа
0
был в запасе
20.10.2019 20 окт. 2019 вс 14:00
Уфа
1 : 1
ЦСКА
20.10.2019 20 окт. 2019 вс 14:00
был в запасе
Уфа
1
ЦСКА
1
был в запасе
5.10.2019 5 окт. 2019 сб 11:30
Уфа
0 : 1
Ахмат
5.10.2019 5 окт. 2019 сб 11:30
был в запасе
Уфа
0
Ахмат
1
был в запасе
29.09.2019 29 сент. 2019 вс 14:00
Рубин
0 : 0
Уфа
29.09.2019 29 сент. 2019 вс 14:00
был в запасе
Рубин
0
Уфа
0
был в запасе
20.09.2019 20 сент. 2019 пт 17:30
Уфа
1 : 0
Спартак
20.09.2019 20 сент. 2019 пт 17:30
был в запасе
Уфа
1
Спартак
0
был в запасе
16.09.2019 16 сент. 2019 пн 20:00
Динамо
0 : 0
Уфа
16.09.2019 16 сент. 2019 пн 20:00
был в запасе
Динамо
0
Уфа
0
был в запасе
24.08.2019 24 авг. 2019 сб 16:30
Уфа
1 : 0
Зенит
24.08.2019 24 авг. 2019 сб 16:30
был в запасе
Уфа
1
Зенит
0
был в запасе
18.08.2019 18 авг. 2019 вс 16:30
Уфа
2 : 0
Ростов
18.08.2019 18 авг. 2019 вс 16:30
был в запасе
Уфа
2
Ростов
0
был в запасе