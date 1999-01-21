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Яссин Бенрау
№22
Полузащитник
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Команда
Ним
Гражданство
Франция
Дата рождения
24 янв. 1999 (21) год
Рост
170
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2019/2020
28.02.2020
28 февр. 2020
пт
22:45
Ним
2 : 3
Марсель
28.02.2020
28 февр. 2020
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Ним
2
Марсель
3
минуты: 1' - 90'
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
19:00
Ренн
2 : 1
Ним
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Ренн
2
Ним
1
минуты: 1' - 90'
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
22:00
Ним
1 : 0
Анжер
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Ним
1
Анжер
0
минуты: 1' - 90'
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
22:00
Ницца
1 : 3
Ним
65'
65'
65'
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Ницца
1
Ним
3
минуты: 1' - 90'
5.02.2020
5 февр. 2020
ср
21:00
Ним
2 : 0
Дижон
4'
4'
4'
5.02.2020
5 февр. 2020
ср
21:00
4'
минуты: 1' - 90'
Ним
2
Дижон
0
минуты: 1' - 90'
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
22:00
Ним
3 : 1
Монако
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Ним
3
Монако
1
минуты: 1' - 90'
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
22:00
Сент-Этьен
2 : 1
Ним
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Сент-Этьен
2
Ним
1
минуты: 1' - 90'
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
22:00
Ним
2 : 0
Реймс
90'
90'
90'
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
22:00
90'
минуты: 1' - 90'
Ним
2
Реймс
0
минуты: 1' - 90'
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
17:00
Бордо
2 : 1
Монако
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
17:00
был в запасе
Бордо
2
Монако
1
был в запасе
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
Амьен
1 : 3
Бордо
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
был в запасе
Амьен
1
Бордо
3
был в запасе
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
21:00
Бордо
2 : 2
Брест
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 65'
Бордо
2
Брест
2
минуты: 1' - 65'
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
21:00
Бордо
2 : 0
Метц
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
21:00
был в запасе
Бордо
2
Метц
0
был в запасе
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
18:30
Лион
1 : 1
Бордо
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
18:30
минуты: 75' - 90'
Лион
1
Бордо
1
минуты: 75' - 90'
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
21:00
Дижон
0 : 2
Бордо
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
21:00
был в запасе
Дижон
0
Бордо
2
был в запасе
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
21:00
Бордо
1 : 1
Монпелье
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
21:00
был в запасе
Бордо
1
Монпелье
1
был в запасе
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
21:00
Анжер
3 : 1
Бордо
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
21:00
минуты: 63' - 90'
Анжер
3
Бордо
1
минуты: 63' - 90'