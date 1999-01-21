Яссин Бенрау
№22
Полузащитник
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Команда
Ним
Гражданство
Франция
Дата рождения
24 янв. 1999 (21) год
Рост
170
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
28.02.2020 28 февр. 2020 пт 22:45
Ним
2 : 3
Марсель
28.02.2020 28 февр. 2020 пт 22:45
минуты: 1' - 90'
Ним
2
Марсель
3
минуты: 1' - 90'
23.02.2020 23 февр. 2020 вс 19:00
Ренн
2 : 1
Ним
23.02.2020 23 февр. 2020 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Ренн
2
Ним
1
минуты: 1' - 90'
15.02.2020 15 февр. 2020 сб 22:00
Ним
1 : 0
Анжер
15.02.2020 15 февр. 2020 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Ним
1
Анжер
0
минуты: 1' - 90'
8.02.2020 8 февр. 2020 сб 22:00
Ницца
1 : 3
Ним
65'
65'
65'
8.02.2020 8 февр. 2020 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Ницца
1
Ним
3
минуты: 1' - 90'
5.02.2020 5 февр. 2020 ср 21:00
Ним
2 : 0
Дижон
4'
4'
4'
5.02.2020 5 февр. 2020 ср 21:00
4'
минуты: 1' - 90'
Ним
2
Дижон
0
минуты: 1' - 90'
1.02.2020 1 февр. 2020 сб 22:00
Ним
3 : 1
Монако
1.02.2020 1 февр. 2020 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Ним
3
Монако
1
минуты: 1' - 90'
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 22:00
Сент-Этьен
2 : 1
Ним
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Сент-Этьен
2
Ним
1
минуты: 1' - 90'
11.01.2020 11 янв. 2020 сб 22:00
Ним
2 : 0
Реймс
90'
90'
90'
11.01.2020 11 янв. 2020 сб 22:00
90'
минуты: 1' - 90'
Ним
2
Реймс
0
минуты: 1' - 90'
24.11.2019 24 нояб. 2019 вс 17:00
Бордо
2 : 1
Монако
24.11.2019 24 нояб. 2019 вс 17:00
был в запасе
Бордо
2
Монако
1
был в запасе
25.09.2019 25 сент. 2019 ср 20:00
Амьен
1 : 3
Бордо
25.09.2019 25 сент. 2019 ср 20:00
был в запасе
Амьен
1
Бордо
3
был в запасе
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 21:00
Бордо
2 : 2
Брест
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 21:00
минуты: 1' - 65'
Бордо
2
Брест
2
минуты: 1' - 65'
14.09.2019 14 сент. 2019 сб 21:00
Бордо
2 : 0
Метц
14.09.2019 14 сент. 2019 сб 21:00
был в запасе
Бордо
2
Метц
0
был в запасе
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 18:30
Лион
1 : 1
Бордо
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 18:30
минуты: 75' - 90'
Лион
1
Бордо
1
минуты: 75' - 90'
24.08.2019 24 авг. 2019 сб 21:00
Дижон
0 : 2
Бордо
24.08.2019 24 авг. 2019 сб 21:00
был в запасе
Дижон
0
Бордо
2
был в запасе
17.08.2019 17 авг. 2019 сб 21:00
Бордо
1 : 1
Монпелье
17.08.2019 17 авг. 2019 сб 21:00
был в запасе
Бордо
1
Монпелье
1
был в запасе
10.08.2019 10 авг. 2019 сб 21:00
Анжер
3 : 1
Бордо
10.08.2019 10 авг. 2019 сб 21:00
минуты: 63' - 90'
Анжер
3
Бордо
1
минуты: 63' - 90'