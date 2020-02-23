Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Натанаэль Мбюкю
№19
Нападающий
Подписаться
Команда
Реймс
Гражданство
Франция
Дата рождения
16 марта 2002 (18) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2019/2020
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
17:00
Сент-Этьен
1 : 1
Реймс
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
17:00
был в запасе
Сент-Этьен
1
Реймс
1
был в запасе
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
19:00
Реймс
1 : 0
Ренн
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
19:00
был в запасе
Реймс
1
Ренн
0
был в запасе
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
19:00
Страсбур
3 : 0
Реймс
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
19:00
был в запасе
Страсбур
3
Реймс
0
был в запасе
5.02.2020
5 февр. 2020
ср
21:00
Реймс
1 : 1
Ницца
5.02.2020
5 февр. 2020
ср
21:00
был в запасе
Реймс
1
Ницца
1
был в запасе
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
22:00
Анжер
1 : 4
Реймс
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Анжер
1
Реймс
4
минуты: 1' - 90'
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
22:00
Реймс
0 : 1
Метц
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
22:00
был в запасе
Реймс
0
Метц
1
был в запасе
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
Реймс
1 : 1
Лион
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
был в запасе
Реймс
1
Лион
1
был в запасе
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
22:00
Тулуза
0 : 1
Реймс
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
22:00
был в запасе
Тулуза
0
Реймс
1
был в запасе
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
17:00
Реймс
3 : 1
Сент-Этьен
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
17:00
был в запасе
Реймс
3
Сент-Этьен
1
был в запасе
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
22:00
Реймс
1 : 1
Бордо
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Реймс
1
Бордо
1
минуты: 1' - 90'
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
18:00
Ренн
0 : 1
Реймс
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
18:00
был в запасе
Ренн
0
Реймс
1
был в запасе
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
21:00
Реймс
1 : 2
Дижон
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
21:00
был в запасе
Реймс
1
Дижон
2
был в запасе
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
22:00
ПСЖ
0 : 2
Реймс
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
22:00
минуты: 1' - 61'
ПСЖ
0
Реймс
2
минуты: 1' - 61'
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
21:00
Реймс
0 : 0
Монако
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
21:00
был в запасе
Реймс
0
Монако
0
был в запасе
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
16:00
Нант
1 : 0
Реймс
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
16:00
был в запасе
Нант
1
Реймс
0
был в запасе
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
16:00
Реймс
2 : 0
Лилль
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
16:00
был в запасе
Реймс
2
Лилль
0
был в запасе
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
21:00
Брест
1 : 0
Реймс
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
21:00
минуты: 82' - 90'
Брест
1
Реймс
0
минуты: 82' - 90'
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
18:30
Марсель
0 : 2
Реймс
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
18:30
минуты: 73' - 90'
Марсель
0
Реймс
2
минуты: 73' - 90'