Исаак Лихаджи
№12
Нападающий
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Команда
Марсель
Гражданство
Франция
Дата рождения
10 апр. 2002 (18) лет
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
24.11.2019 24 нояб. 2019 вс 23:00
Тулуза
0 : 2
Марсель
24.11.2019 24 нояб. 2019 вс 23:00
был в запасе
Тулуза
0
Марсель
2
был в запасе
4.10.2019 4 окт. 2019 пт 21:45
Амьен
3 : 1
Марсель
4.10.2019 4 окт. 2019 пт 21:45
был в запасе
Амьен
3
Марсель
1
был в запасе
29.09.2019 29 сент. 2019 вс 22:00
Марсель
1 : 1
Ренн
29.09.2019 29 сент. 2019 вс 22:00
был в запасе
Марсель
1
Ренн
1
был в запасе
28.08.2019 28 авг. 2019 ср 22:00
Ницца
1 : 2
Марсель
28.08.2019 28 авг. 2019 ср 22:00
был в запасе
Ницца
1
Марсель
2
был в запасе
10.08.2019 10 авг. 2019 сб 18:30
Марсель
0 : 2
Реймс
10.08.2019 10 авг. 2019 сб 18:30
был в запасе
Марсель
0
Реймс
2
был в запасе