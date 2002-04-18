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Исаак Лихаджи
№12
Нападающий
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Команда
Марсель
Гражданство
Франция
Дата рождения
10 апр. 2002 (18) лет
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2019/2020
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
23:00
Тулуза
0 : 2
Марсель
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
23:00
был в запасе
Тулуза
0
Марсель
2
был в запасе
4.10.2019
4 окт. 2019
пт
21:45
Амьен
3 : 1
Марсель
4.10.2019
4 окт. 2019
пт
21:45
был в запасе
Амьен
3
Марсель
1
был в запасе
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
22:00
Марсель
1 : 1
Ренн
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
22:00
был в запасе
Марсель
1
Ренн
1
был в запасе
28.08.2019
28 авг. 2019
ср
22:00
Ницца
1 : 2
Марсель
28.08.2019
28 авг. 2019
ср
22:00
был в запасе
Ницца
1
Марсель
2
был в запасе
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
18:30
Марсель
0 : 2
Реймс
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
18:30
был в запасе
Марсель
0
Реймс
2
был в запасе