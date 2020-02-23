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Морету Кассама
№23
Полузащитник
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Команда
Реймс
Гражданство
Гвинея-Биссау
Дата рождения
16 февр. 1998 (22) года
Рост
165
Вес
63
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2019/2020
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
17:00
Сент-Этьен
1 : 1
Реймс
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Сент-Этьен
1
Реймс
1
минуты: 1' - 90'
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
19:00
Реймс
1 : 0
Ренн
59'
59'
59'
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Реймс
1
Ренн
0
минуты: 1' - 90'
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
19:00
Страсбур
3 : 0
Реймс
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Страсбур
3
Реймс
0
минуты: 1' - 90'
5.02.2020
5 февр. 2020
ср
21:00
Реймс
1 : 1
Ницца
72'
72'
72'
5.02.2020
5 февр. 2020
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Реймс
1
Ницца
1
минуты: 1' - 90'
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
22:00
Анжер
1 : 4
Реймс
27'
27'
27'
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Анжер
1
Реймс
4
минуты: 1' - 90'
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
22:00
Реймс
0 : 1
Метц
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
22:00
был в запасе
Реймс
0
Метц
1
был в запасе
15.01.2020
15 янв. 2020
ср
21:00
Амьен
1 : 1
Реймс
15.01.2020
15 янв. 2020
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Амьен
1
Реймс
1
минуты: 1' - 90'
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
22:00
Реймс
0 : 0
Анжер
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
22:00
был в запасе
Реймс
0
Анжер
0
был в запасе
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
21:00
Брест
1 : 0
Реймс
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
21:00
был в запасе
Брест
1
Реймс
0
был в запасе
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
18:00
Реймс
0 : 0
Страсбур
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
18:00
был в запасе
Реймс
0
Страсбур
0
был в запасе
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
18:30
Марсель
0 : 2
Реймс
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
18:30
был в запасе
Марсель
0
Реймс
2
был в запасе