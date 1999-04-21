Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Самбу Сиссоко
№14
Полузащитник
Подписаться
Команда
Реймс
Гражданство
Франция
Дата рождения
27 апр. 1999 (21) год
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2019/2020
15.01.2020
15 янв. 2020
ср
21:00
Амьен
1 : 1
Реймс
15.01.2020
15 янв. 2020
ср
21:00
был в запасе
Амьен
1
Реймс
1
был в запасе
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
22:00
Ним
2 : 0
Реймс
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
22:00
был в запасе
Ним
2
Реймс
0
был в запасе
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
Реймс
1 : 1
Лион
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
был в запасе
Реймс
1
Лион
1
был в запасе
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
22:00
Тулуза
0 : 1
Реймс
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
22:00
был в запасе
Тулуза
0
Реймс
1
был в запасе
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
17:00
Реймс
3 : 1
Сент-Этьен
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
17:00
был в запасе
Реймс
3
Сент-Этьен
1
был в запасе
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
22:00
Метц
1 : 1
Реймс
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
22:00
был в запасе
Метц
1
Реймс
1
был в запасе
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
22:00
Реймс
0 : 0
Анжер
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
22:00
был в запасе
Реймс
0
Анжер
0
был в запасе
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
19:00
Ницца
2 : 0
Реймс
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
19:00
был в запасе
Ницца
2
Реймс
0
был в запасе
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
21:00
Брест
1 : 0
Реймс
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
21:00
был в запасе
Брест
1
Реймс
0
был в запасе
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
18:00
Реймс
0 : 0
Страсбур
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
18:00
был в запасе
Реймс
0
Страсбур
0
был в запасе
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
18:30
Марсель
0 : 2
Реймс
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
18:30
был в запасе
Марсель
0
Реймс
2
был в запасе