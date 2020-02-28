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Флориан Шабролль
№29
Полузащитник
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Команда
Марсель
Гражданство
Франция
Дата рождения
7 апр. 1998 (22) года
Рост
171
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2019/2020
28.02.2020
28 февр. 2020
пт
22:45
Ним
2 : 3
Марсель
28.02.2020
28 февр. 2020
пт
22:45
был в запасе
Ним
2
Марсель
3
был в запасе
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
19:30
Марсель
1 : 3
Нант
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
19:30
был в запасе
Марсель
1
Нант
3
был в запасе
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
23:00
Лилль
1 : 2
Марсель
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
23:00
был в запасе
Лилль
1
Марсель
2
был в запасе
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
19:30
Марсель
1 : 0
Тулуза
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
19:30
был в запасе
Марсель
1
Тулуза
0
был в запасе
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
19:30
Марсель
0 : 0
Анжер
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
19:30
был в запасе
Марсель
0
Анжер
0
был в запасе
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
Марсель
3 : 1
Ним
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
был в запасе
Марсель
3
Ним
1
был в запасе
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
23:00
Тулуза
0 : 2
Марсель
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
23:00
был в запасе
Тулуза
0
Марсель
2
был в запасе
4.10.2019
4 окт. 2019
пт
21:45
Амьен
3 : 1
Марсель
4.10.2019
4 окт. 2019
пт
21:45
был в запасе
Амьен
3
Марсель
1
был в запасе
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
22:00
Марсель
1 : 1
Ренн
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
22:00
был в запасе
Марсель
1
Ренн
1
был в запасе
24.09.2019
24 сент. 2019
вт
20:00
Дижон
0 : 0
Марсель
24.09.2019
24 сент. 2019
вт
20:00
был в запасе
Дижон
0
Марсель
0
был в запасе
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
18:30
Марсель
1 : 1
Монпелье
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
18:30
был в запасе
Марсель
1
Монпелье
1
был в запасе
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
22:00
Монако
3 : 4
Марсель
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
22:00
был в запасе
Монако
3
Марсель
4
был в запасе
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
22:00
Марсель
1 : 0
Сент-Этьен
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
22:00
был в запасе
Марсель
1
Сент-Этьен
0
был в запасе
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
18:30
Нант
0 : 0
Марсель
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
18:30
был в запасе
Нант
0
Марсель
0
был в запасе
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
18:30
Марсель
0 : 2
Реймс
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
18:30
минуты: 73' - 90'
Марсель
0
Реймс
2
минуты: 73' - 90'