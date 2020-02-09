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Жеан Лукас
№22
Полузащитник
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Команда
Лион
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
22 июня 1998 (21) год
Рост
181
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
23:05
ПСЖ
4 : 2
Лион
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
23:05
был в запасе
ПСЖ
4
Лион
2
был в запасе
5.02.2020
5 февр. 2020
ср
21:00
Лион
0 : 0
Амьен
52'
52'
52'
5.02.2020
5 февр. 2020
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Лион
0
Амьен
0
минуты: 1' - 90'
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
17:00
Ницца
2 : 1
Лион
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
17:00
был в запасе
Ницца
2
Лион
1
был в запасе
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
19:30
Бордо
1 : 2
Лион
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
19:30
был в запасе
Бордо
1
Лион
2
был в запасе
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
Реймс
1 : 1
Лион
87'
87'
87'
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
был в запасе
Реймс
1
Лион
1
был в запасе
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
19:00
Лион
0 : 1
Ренн
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
19:00
был в запасе
Лион
0
Ренн
1
был в запасе
6.12.2019
6 дек. 2019
пт
22:45
Ним
0 : 4
Лион
6.12.2019
6 дек. 2019
пт
22:45
был в запасе
Ним
0
Лион
4
был в запасе
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
19:30
Страсбур
1 : 2
Лион
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
19:30
был в запасе
Страсбур
1
Лион
2
был в запасе
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
23:00
Марсель
2 : 1
Лион
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
23:00
был в запасе
Марсель
2
Лион
1
был в запасе
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
22:00
Тулуза
2 : 3
Лион
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
22:00
минуты: 88' - 90'
Тулуза
2
Лион
3
минуты: 88' - 90'
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
21:00
Лион
2 : 0
Метц
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
21:00
был в запасе
Лион
2
Метц
0
был в запасе
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
22:00
Сент-Этьен
1 : 0
Лион
90'
90'
90'
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
22:00
минуты: 79' - 90'
Сент-Этьен
1
Лион
0
минуты: 79' - 90'
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
14:30
Лион
0 : 1
Нант
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
14:30
был в запасе
Лион
0
Нант
1
был в запасе
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
Брест
2 : 2
Лион
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
был в запасе
Брест
2
Лион
2
был в запасе
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
22:00
Лион
0 : 1
ПСЖ
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
22:00
был в запасе
Лион
0
ПСЖ
1
был в запасе
13.09.2019
13 сент. 2019
пт
21:45
Амьен
2 : 2
Лион
13.09.2019
13 сент. 2019
пт
21:45
был в запасе
Амьен
2
Лион
2
был в запасе
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
18:30
Лион
1 : 1
Бордо
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
18:30
минуты: 88' - 90'
Лион
1
Бордо
1
минуты: 88' - 90'
27.08.2019
27 авг. 2019
вт
20:00
Монпелье
1 : 0
Лион
27.08.2019
27 авг. 2019
вт
20:00
был в запасе
Монпелье
1
Лион
0
был в запасе
16.08.2019
16 авг. 2019
пт
21:45
Лион
6 : 0
Анжер
72'
72'
72'
16.08.2019
16 авг. 2019
пт
21:45
72'
был в запасе
Лион
6
Анжер
0
был в запасе
9.08.2019
9 авг. 2019
пт
21:45
Монако
0 : 3
Лион
9.08.2019
9 авг. 2019
пт
21:45
минуты: 77' - 90'
Монако
0
Лион
3
минуты: 77' - 90'