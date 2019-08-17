Лайл Фостер
№35
Нападающий
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Команда
Монако
Гражданство
ЮАР
Дата рождения
4 сент. 2000 (19) лет
Рост
185
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
17.08.2019 17 авг. 2019 сб 21:00
Метц
3 : 0
Монако
17.08.2019 17 авг. 2019 сб 21:00
был в запасе
Метц
3
Монако
0
был в запасе
9.08.2019 9 авг. 2019 пт 21:45
Монако
0 : 3
Лион
9.08.2019 9 авг. 2019 пт 21:45
минуты: 1' - 46'
Монако
0
Лион
3
минуты: 1' - 46'