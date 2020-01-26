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Лента
Матч-центр
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Куивин Келлехер
№62
Вратарь
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Команда
Ливерпуль
Гражданство
Ирландия
Дата рождения
23 нояб. 1998 (21) год
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
20:00
Шрусбери Таун
2 : 2
Ливерпуль
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
20:00
был в запасе
Шрусбери Таун
2
Ливерпуль
2
был в запасе
5.01.2020
5 янв. 2020
вс
19:01
Ливерпуль
1 : 0
Эвертон
5.01.2020
5 янв. 2020
вс
19:01
был в запасе
Ливерпуль
1
Эвертон
0
был в запасе