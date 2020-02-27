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Матч-центр
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Диогу Кошта
№31
Вратарь
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Команда
Порту
Гражданство
Португалия
Дата рождения
19 сент. 1999 (20) лет
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
27.02.2020
27 февр. 2020
чт
20:55
Порту
1 : 3
Байер
27.02.2020
27 февр. 2020
чт
20:55
был в запасе
Порту
1
Байер
3
был в запасе
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
23:00
Байер
2 : 1
Порту
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
23:00
был в запасе
Байер
2
Порту
1
был в запасе