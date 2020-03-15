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Тимур Сулейманов
№93
Нападающий
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Команда
Локомотив
Гражданство
Россия
Дата рождения
17 марта 2000 (20) лет
Рост
183
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2019/2020
15.03.2020
15 марта 2020
вс
19:00
Ростов
1 : 3
Локомотив
15.03.2020
15 марта 2020
вс
19:00
был в запасе
Ростов
1
Локомотив
3
был в запасе
8.03.2020
8 марта 2020
вс
19:00
Локомотив
1 : 0
Ахмат
8.03.2020
8 марта 2020
вс
19:00
был в запасе
Локомотив
1
Ахмат
0
был в запасе
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
19:00
Зенит
0 : 0
Локомотив
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
19:00
был в запасе
Зенит
0
Локомотив
0
был в запасе
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
19:00
Динамо
1 : 2
Локомотив
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
19:00
был в запасе
Динамо
1
Локомотив
2
был в запасе
11.08.2019
11 авг. 2019
вс
16:30
Локомотив
4 : 0
Урал
11.08.2019
11 авг. 2019
вс
16:30
минуты: 85' - 90'
Локомотив
4
Урал
0
минуты: 85' - 90'