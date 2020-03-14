Никита Макаров
№59
Полузащитник
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Команда
Рубин
Гражданство
Россия
Дата рождения
2 янв. 2001 (19) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
14.03.2020 14 марта 2020 сб 19:00
Арсенал
0 : 1
Рубин
14.03.2020 14 марта 2020 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Арсенал
0
Рубин
1
минуты: 1' - 90'
8.03.2020 8 марта 2020 вс 14:00
Рубин
0 : 1
Крылья Советов
8.03.2020 8 марта 2020 вс 14:00
был в запасе
Рубин
0
Крылья Советов
1
был в запасе
5.10.2019 5 окт. 2019 сб 16:30
Рубин
2 : 1
Тамбов
5.10.2019 5 окт. 2019 сб 16:30
был в запасе
Рубин
2
Тамбов
1
был в запасе
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 19:00
Зенит
5 : 0
Рубин
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 19:00
был в запасе
Зенит
5
Рубин
0
был в запасе
15.09.2019 15 сент. 2019 вс 14:00
Оренбург
2 : 1
Рубин
15.09.2019 15 сент. 2019 вс 14:00
был в запасе
Оренбург
2
Рубин
1
был в запасе
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 14:00
Рубин
0 : 3
Сочи
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Рубин
0
Сочи
3
минуты: 1' - 90'
25.08.2019 25 авг. 2019 вс 19:00
Ростов
2 : 1
Рубин
25.08.2019 25 авг. 2019 вс 19:00
минуты: 89' - 90'
Ростов
2
Рубин
1
минуты: 89' - 90'
18.08.2019 18 авг. 2019 вс 14:00
Рубин
1 : 0
Арсенал
18.08.2019 18 авг. 2019 вс 14:00
был в запасе
Рубин
1
Арсенал
0
был в запасе
10.08.2019 10 авг. 2019 сб 19:00
Краснодар
1 : 0
Рубин
10.08.2019 10 авг. 2019 сб 19:00
минуты: 46' - 90'
Краснодар
1
Рубин
0
минуты: 46' - 90'
29.07.2019 29 июля 2019 пн 20:00
Рубин
1 : 0
Ахмат
29.07.2019 29 июля 2019 пн 20:00
был в запасе
Рубин
1
Ахмат
0
был в запасе