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Никита Макаров
№59
Полузащитник
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Команда
Рубин
Гражданство
Россия
Дата рождения
2 янв. 2001 (19) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2019/2020
14.03.2020
14 марта 2020
сб
19:00
Арсенал
0 : 1
Рубин
14.03.2020
14 марта 2020
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Арсенал
0
Рубин
1
минуты: 1' - 90'
8.03.2020
8 марта 2020
вс
14:00
Рубин
0 : 1
Крылья Советов
8.03.2020
8 марта 2020
вс
14:00
был в запасе
Рубин
0
Крылья Советов
1
был в запасе
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
16:30
Рубин
2 : 1
Тамбов
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
16:30
был в запасе
Рубин
2
Тамбов
1
был в запасе
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
19:00
Зенит
5 : 0
Рубин
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
19:00
был в запасе
Зенит
5
Рубин
0
был в запасе
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
14:00
Оренбург
2 : 1
Рубин
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
14:00
был в запасе
Оренбург
2
Рубин
1
был в запасе
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
14:00
Рубин
0 : 3
Сочи
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Рубин
0
Сочи
3
минуты: 1' - 90'
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
19:00
Ростов
2 : 1
Рубин
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
19:00
минуты: 89' - 90'
Ростов
2
Рубин
1
минуты: 89' - 90'
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
14:00
Рубин
1 : 0
Арсенал
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
14:00
был в запасе
Рубин
1
Арсенал
0
был в запасе
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
19:00
Краснодар
1 : 0
Рубин
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
19:00
минуты: 46' - 90'
Краснодар
1
Рубин
0
минуты: 46' - 90'
29.07.2019
29 июля 2019
пн
20:00
Рубин
1 : 0
Ахмат
29.07.2019
29 июля 2019
пн
20:00
был в запасе
Рубин
1
Ахмат
0
был в запасе