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Матч-центр
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Давид Волк
№1
Вратарь
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Команда
Рубин
Гражданство
Россия
Дата рождения
11 апр. 2001 (19) лет
Рост
190
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2019/2020
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
14:00
Рубин
0 : 1
Динамо
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
14:00
был в запасе
Рубин
0
Динамо
1
был в запасе
4.11.2019
4 нояб. 2019
пн
16:30
Крылья Советов
0 : 0
Рубин
4.11.2019
4 нояб. 2019
пн
16:30
был в запасе
Крылья Советов
0
Рубин
0
был в запасе
25.10.2019
25 окт. 2019
пт
19:30
Рубин
0 : 0
Урал
25.10.2019
25 окт. 2019
пт
19:30
был в запасе
Рубин
0
Урал
0
был в запасе
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
19:00
Ростов
2 : 1
Рубин
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
19:00
был в запасе
Ростов
2
Рубин
1
был в запасе
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
14:00
Рубин
1 : 0
Арсенал
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
14:00
был в запасе
Рубин
1
Арсенал
0
был в запасе
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
19:00
Краснодар
1 : 0
Рубин
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
19:00
был в запасе
Краснодар
1
Рубин
0
был в запасе
4.08.2019
4 авг. 2019
вс
19:00
Рубин
0 : 1
ЦСКА
4.08.2019
4 авг. 2019
вс
19:00
был в запасе
Рубин
0
ЦСКА
1
был в запасе
29.07.2019
29 июля 2019
пн
20:00
Рубин
1 : 0
Ахмат
29.07.2019
29 июля 2019
пн
20:00
был в запасе
Рубин
1
Ахмат
0
был в запасе
21.07.2019
21 июля 2019
вс
19:00
Динамо
0 : 1
Рубин
21.07.2019
21 июля 2019
вс
19:00
был в запасе
Динамо
0
Рубин
1
был в запасе
15.07.2019
15 июля 2019
пн
20:00
Локомотив
1 : 1
Рубин
15.07.2019
15 июля 2019
пн
20:00
был в запасе
Локомотив
1
Рубин
1
был в запасе