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Константин Марадишвили
№87
Полузащитник
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Команда
ЦСКА
Гражданство
Россия
Дата рождения
7 февр. 2000 (20) лет
Рост
180
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
15.03.2020
15 марта 2020
вс
16:30
ЦСКА
0 : 0
Уфа
15.03.2020
15 марта 2020
вс
16:30
был в запасе
ЦСКА
0
Уфа
0
был в запасе
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
16:30
ЦСКА
1 : 3
Ростов
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
16:30
был в запасе
ЦСКА
1
Ростов
3
был в запасе
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
11:30
Урал
0 : 3
ЦСКА
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
11:30
был в запасе
Урал
0
ЦСКА
3
был в запасе
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
19:00
ЦСКА
3 : 2
Краснодар
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
19:00
минуты: 90' - 90'
ЦСКА
3
Краснодар
2
минуты: 90' - 90'
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
16:30
Тамбов
0 : 2
ЦСКА
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
16:30
был в запасе
Тамбов
0
ЦСКА
2
был в запасе
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
16:30
Арсенал
1 : 2
ЦСКА
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
16:30
минуты: 89' - 90'
Арсенал
1
ЦСКА
2
минуты: 89' - 90'
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
16:30
ЦСКА
3 : 0
Ахмат
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
16:30
был в запасе
ЦСКА
3
Ахмат
0
был в запасе
19.08.2019
19 авг. 2019
пн
20:00
Спартак
2 : 1
ЦСКА
19.08.2019
19 авг. 2019
пн
20:00
был в запасе
Спартак
2
ЦСКА
1
был в запасе
11.08.2019
11 авг. 2019
вс
19:00
ЦСКА
0 : 0
Сочи
11.08.2019
11 авг. 2019
вс
19:00
был в запасе
ЦСКА
0
Сочи
0
был в запасе
28.07.2019
28 июля 2019
вс
19:00
ЦСКА
1 : 0
Локомотив
28.07.2019
28 июля 2019
вс
19:00
был в запасе
ЦСКА
1
Локомотив
0
был в запасе
20.07.2019
20 июля 2019
сб
19:00
ЦСКА
2 : 1
Оренбург
20.07.2019
20 июля 2019
сб
19:00
был в запасе
ЦСКА
2
Оренбург
1
был в запасе
14.07.2019
14 июля 2019
вс
16:30
Крылья Советов
2 : 0
ЦСКА
14.07.2019
14 июля 2019
вс
16:30
минуты: 89' - 90'
Крылья Советов
2
ЦСКА
0
минуты: 89' - 90'