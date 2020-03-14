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Карл Старфельт
№2
Защитник
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Команда
Рубин
Гражданство
Швеция
Дата рождения
1 июня 1995 (25) лет
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2019/2020
14.03.2020
14 марта 2020
сб
19:00
Арсенал
0 : 1
Рубин
14.03.2020
14 марта 2020
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Арсенал
0
Рубин
1
минуты: 1' - 90'
8.03.2020
8 марта 2020
вс
14:00
Рубин
0 : 1
Крылья Советов
8.03.2020
8 марта 2020
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Рубин
0
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 90'
1.03.2020
1 марта 2020
вс
14:00
Тамбов
0 : 0
Рубин
1.03.2020
1 марта 2020
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Тамбов
0
Рубин
0
минуты: 1' - 90'
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
16:30
Сочи
1 : 1
Рубин
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
16:30
был в запасе
Сочи
1
Рубин
1
был в запасе
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
19:00
Ахмат
1 : 1
Рубин
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
19:00
был в запасе
Ахмат
1
Рубин
1
был в запасе
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
14:00
Рубин
1 : 2
Зенит
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
14:00
был в запасе
Рубин
1
Зенит
2
был в запасе
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
14:00
Рубин
0 : 1
Динамо
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
14:00
был в запасе
Рубин
0
Динамо
1
был в запасе
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
16:30
Рубин
2 : 1
Тамбов
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
16:30
был в запасе
Рубин
2
Тамбов
1
был в запасе
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
14:00
Рубин
0 : 0
Уфа
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
14:00
был в запасе
Рубин
0
Уфа
0
был в запасе
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
19:00
Зенит
5 : 0
Рубин
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
19:00
был в запасе
Зенит
5
Рубин
0
был в запасе
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
14:00
Оренбург
2 : 1
Рубин
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
14:00
был в запасе
Оренбург
2
Рубин
1
был в запасе
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
14:00
Рубин
0 : 3
Сочи
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
14:00
был в запасе
Рубин
0
Сочи
3
был в запасе
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
19:00
Ростов
2 : 1
Рубин
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
19:00
был в запасе
Ростов
2
Рубин
1
был в запасе
21.07.2019
21 июля 2019
вс
19:00
Динамо
0 : 1
Рубин
21.07.2019
21 июля 2019
вс
19:00
был в запасе
Динамо
0
Рубин
1
был в запасе
15.07.2019
15 июля 2019
пн
20:00
Локомотив
1 : 1
Рубин
15.07.2019
15 июля 2019
пн
20:00
был в запасе
Локомотив
1
Рубин
1
был в запасе