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Евгений Болотов
№57
Полузащитник
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Команда
Оренбург
Гражданство
Россия
Дата рождения
4 июня 2001 (18) лет
Рост
182
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2019/2020
16.08.2019
16 авг. 2019
пт
18:00
Оренбург
1 : 1
Сочи
16.08.2019
16 авг. 2019
пт
18:00
был в запасе
Оренбург
1
Сочи
1
был в запасе
28.07.2019
28 июля 2019
вс
14:00
Оренбург
0 : 2
Зенит
28.07.2019
28 июля 2019
вс
14:00
был в запасе
Оренбург
0
Зенит
2
был в запасе
20.07.2019
20 июля 2019
сб
19:00
ЦСКА
2 : 1
Оренбург
20.07.2019
20 июля 2019
сб
19:00
был в запасе
ЦСКА
2
Оренбург
1
был в запасе
13.07.2019
13 июля 2019
сб
21:30
Ростов
2 : 1
Оренбург
13.07.2019
13 июля 2019
сб
21:30
был в запасе
Ростов
2
Оренбург
1
был в запасе