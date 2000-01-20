Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Тургай Мохбалиев
№34
Защитник
Подписаться
Команда
Уфа
Гражданство
Россия
Дата рождения
18 янв. 2000 (20) лет
Рост
176
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2019/2020
11.08.2019
11 авг. 2019
вс
14:00
Арсенал
1 : 0
Уфа
11.08.2019
11 авг. 2019
вс
14:00
был в запасе
Арсенал
1
Уфа
0
был в запасе
27.07.2019
27 июля 2019
сб
14:00
Уфа
2 : 1
Крылья Советов
27.07.2019
27 июля 2019
сб
14:00
был в запасе
Уфа
2
Крылья Советов
1
был в запасе
20.07.2019
20 июля 2019
сб
14:00
Уфа
2 : 3
Краснодар
20.07.2019
20 июля 2019
сб
14:00
был в запасе
Уфа
2
Краснодар
3
был в запасе
13.07.2019
13 июля 2019
сб
16:30
Урал
3 : 2
Уфа
13.07.2019
13 июля 2019
сб
16:30
был в запасе
Урал
3
Уфа
2
был в запасе