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Ламек Банда
№29
Нападающий
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Команда
Арсенал
Гражданство
Замбия
Дата рождения
29 янв. 2001 (19) лет
Рост
164
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2019/2020
14.03.2020
14 марта 2020
сб
19:00
Арсенал
0 : 1
Рубин
14.03.2020
14 марта 2020
сб
19:00
минуты: 76' - 90'
Арсенал
0
Рубин
1
минуты: 76' - 90'
7.03.2020
7 марта 2020
сб
14:00
Оренбург
2 : 0
Арсенал
7.03.2020
7 марта 2020
сб
14:00
был в запасе
Оренбург
2
Арсенал
0
был в запасе
1.03.2020
1 марта 2020
вс
19:00
Сочи
1 : 2
Арсенал
1.03.2020
1 марта 2020
вс
19:00
был в запасе
Сочи
1
Арсенал
2
был в запасе
6.12.2019
6 дек. 2019
пт
19:30
Арсенал
4 : 0
Локомотив
6.12.2019
6 дек. 2019
пт
19:30
был в запасе
Арсенал
4
Локомотив
0
был в запасе
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
14:00
Локомотив
2 : 1
Арсенал
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
14:00
был в запасе
Локомотив
2
Арсенал
1
был в запасе
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
19:00
Краснодар
2 : 0
Арсенал
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
19:00
был в запасе
Краснодар
2
Арсенал
0
был в запасе
13.09.2019
13 сент. 2019
пт
20:00
Зенит
3 : 1
Арсенал
13.09.2019
13 сент. 2019
пт
20:00
был в запасе
Зенит
3
Арсенал
1
был в запасе
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
16:30
Арсенал
1 : 2
ЦСКА
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
16:30
минуты: 89' - 90'
Арсенал
1
ЦСКА
2
минуты: 89' - 90'
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
21:30
Арсенал
2 : 1
Оренбург
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
21:30
был в запасе
Арсенал
2
Оренбург
1
был в запасе
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
14:00
Рубин
1 : 0
Арсенал
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
14:00
минуты: 85' - 90'
Рубин
1
Арсенал
0
минуты: 85' - 90'
11.08.2019
11 авг. 2019
вс
14:00
Арсенал
1 : 0
Уфа
11.08.2019
11 авг. 2019
вс
14:00
минуты: 85' - 90'
Арсенал
1
Уфа
0
минуты: 85' - 90'
4.08.2019
4 авг. 2019
вс
16:30
Тамбов
0 : 1
Арсенал
4.08.2019
4 авг. 2019
вс
16:30
был в запасе
Тамбов
0
Арсенал
1
был в запасе
28.07.2019
28 июля 2019
вс
16:30
Арсенал
2 : 3
Ростов
28.07.2019
28 июля 2019
вс
16:30
минуты: 79' - 90'
Арсенал
2
Ростов
3
минуты: 79' - 90'
20.07.2019
20 июля 2019
сб
16:30
Крылья Советов
2 : 3
Арсенал
20.07.2019
20 июля 2019
сб
16:30
был в запасе
Крылья Советов
2
Арсенал
3
был в запасе
12.07.2019
12 июля 2019
пт
20:00
Арсенал
1 : 1
Динамо
12.07.2019
12 июля 2019
пт
20:00
минуты: 1' - 73'
Арсенал
1
Динамо
1
минуты: 1' - 73'