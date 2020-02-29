Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Такехиро Томиясу
№14
Защитник
Подписаться
Команда
Болонья
Гражданство
Япония
Дата рождения
5 нояб. 1998 (21) год
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2019/2020
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
17:00
Лацио
2 : 0
Болонья
68'
68'
68'
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
17:00
68'
минуты: 1' - 90'
Лацио
2
Болонья
0
минуты: 1' - 90'
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
17:00
Болонья
1 : 1
Удинезе
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Болонья
1
Удинезе
1
минуты: 1' - 90'
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
20:00
Болонья
0 : 3
Дженоа
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Болонья
0
Дженоа
3
минуты: 1' - 90'
7.02.2020
7 февр. 2020
пт
22:45
Рома
2 : 3
Болонья
7.02.2020
7 февр. 2020
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Рома
2
Болонья
3
минуты: 1' - 90'
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
17:00
СПАЛ
1 : 3
Болонья
89'
89'
89'
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
СПАЛ
1
Болонья
3
минуты: 1' - 90'
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
17:00
Болонья
1 : 1
Верона
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Болонья
1
Верона
1
минуты: 1' - 90'
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
17:00
Торино
1 : 0
Болонья
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Торино
1
Болонья
0
минуты: 1' - 90'
6.01.2020
6 янв. 2020
пн
14:30
Болонья
1 : 1
Фиорентина
6.01.2020
6 янв. 2020
пн
14:30
минуты: 1' - 90'
Болонья
1
Фиорентина
1
минуты: 1' - 90'
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
17:00
Лечче
2 : 3
Болонья
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Лечче
2
Болонья
3
минуты: 1' - 90'
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
17:00
Болонья
2 : 1
Аталанта
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Болонья
2
Аталанта
1
минуты: 1' - 90'
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
22:45
Болонья
2 : 3
Милан
74'
74'
74'
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Болонья
2
Милан
3
минуты: 1' - 90'
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
20:00
Наполи
1 : 2
Болонья
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Наполи
1
Болонья
2
минуты: 1' - 90'
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
14:30
Болонья
2 : 2
Парма
38'
38'
38'
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Болонья
2
Парма
2
минуты: 1' - 90'
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
16:00
Болонья
2 : 2
Лацио
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Болонья
2
Лацио
2
минуты: 1' - 90'
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
22:00
Дженоа
0 : 0
Болонья
2'
2'
2'
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
22:00
минуты: 1' - 90'
Дженоа
0
Болонья
0
минуты: 1' - 90'
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
16:00
Болонья
1 : 2
Рома
56'
56'
56'
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Болонья
1
Рома
2
минуты: 1' - 90'
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
16:00
Брешиа
3 : 4
Болонья
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Брешиа
3
Болонья
4
минуты: 1' - 90'
30.08.2019
30 авг. 2019
пт
21:45
Болонья
1 : 0
СПАЛ
30.08.2019
30 авг. 2019
пт
21:45
минуты: 1' - 90'
Болонья
1
СПАЛ
0
минуты: 1' - 90'
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
21:45
Верона
1 : 1
Болонья
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Верона
1
Болонья
1
минуты: 1' - 90'