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Лента
Матч-центр
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Луис Диас
№7
Полузащитник
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Команда
Порту
Гражданство
Колумбия
Дата рождения
13 янв. 1997 (23) года
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
27.02.2020
27 февр. 2020
чт
20:55
Порту
1 : 3
Байер
27.02.2020
27 февр. 2020
чт
20:55
минуты: 1' - 29'
Порту
1
Байер
3
минуты: 1' - 29'
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
23:00
Байер
2 : 1
Порту
73'
73'
73'
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
23:00
73'
минуты: 1' - 90'
Байер
2
Порту
1
минуты: 1' - 90'