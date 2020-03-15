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Кайо (Фернандо Силва)
№17
Полузащитник
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Команда
Краснодар
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
18 сент. 1995 (24) года
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
15.03.2020
15 марта 2020
вс
14:00
Сочи
2 : 0
Краснодар
15.03.2020
15 марта 2020
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
2
Краснодар
0
минуты: 1' - 90'
9.03.2020
9 марта 2020
пн
16:30
Спартак
0 : 1
Краснодар
9.03.2020
9 марта 2020
пн
16:30
минуты: 1' - 90'
Спартак
0
Краснодар
1
минуты: 1' - 90'
1.03.2020
1 марта 2020
вс
16:30
Краснодар
2 : 0
Уфа
48'
48'
48'
1.03.2020
1 марта 2020
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Краснодар
2
Уфа
0
минуты: 1' - 90'
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
16:30
Арсенал
1 : 2
Краснодар
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
16:30
был в запасе
Арсенал
1
Краснодар
2
был в запасе
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
19:00
Локомотив
1 : 1
Краснодар
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
19:00
был в запасе
Локомотив
1
Краснодар
1
был в запасе
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
16:30
Краснодар
2 : 2
Ростов
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
16:30
был в запасе
Краснодар
2
Ростов
2
был в запасе
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
19:00
Краснодар
1 : 1
Оренбург
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
19:00
был в запасе
Краснодар
1
Оренбург
1
был в запасе
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
19:00
Краснодар
2 : 1
Спартак
70'
70'
70'
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
19:00
минуты: 46' - 90'
Краснодар
2
Спартак
1
минуты: 46' - 90'
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
19:00
Краснодар
2 : 0
Арсенал
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
19:00
был в запасе
Краснодар
2
Арсенал
0
был в запасе
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
19:00
ЦСКА
3 : 2
Краснодар
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 72'
ЦСКА
3
Краснодар
2
минуты: 1' - 72'
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
19:00
Краснодар
4 : 2
Крылья Советов
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
19:00
был в запасе
Краснодар
4
Крылья Советов
2
был в запасе
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
14:00
Урал
2 : 4
Краснодар
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
14:00
был в запасе
Урал
2
Краснодар
4
был в запасе
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
19:00
Краснодар
1 : 1
Локомотив
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
19:00
был в запасе
Краснодар
1
Локомотив
1
был в запасе
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
16:30
Тамбов
0 : 2
Краснодар
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
16:30
был в запасе
Тамбов
0
Краснодар
2
был в запасе
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
19:00
Краснодар
1 : 0
Рубин
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
19:00
был в запасе
Краснодар
1
Рубин
0
был в запасе
27.07.2019
27 июля 2019
сб
19:00
Краснодар
3 : 0
Сочи
27.07.2019
27 июля 2019
сб
19:00
был в запасе
Краснодар
3
Сочи
0
был в запасе