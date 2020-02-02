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Диего Лайнес
№22
Полузащитник
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Команда
Бетис
Гражданство
Мексика
Дата рождения
9 июня 2000 (19) лет
Рост
167
Вес
58
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
16:00
Эйбар
1 : 1
Бетис
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
16:00
был в запасе
Эйбар
1
Бетис
1
был в запасе
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
16:00
Бетис
3 : 0
Реал Сосьедад
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
16:00
был в запасе
Бетис
3
Реал Сосьедад
0
был в запасе
5.01.2020
5 янв. 2020
вс
18:00
Алавес
1 : 1
Бетис
5.01.2020
5 янв. 2020
вс
18:00
был в запасе
Алавес
1
Бетис
1
был в запасе
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
18:00
Бетис
1 : 2
Атлетико
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
18:00
был в запасе
Бетис
1
Атлетико
2
был в запасе
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
18:00
Эспаньол
2 : 2
Бетис
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
18:00
был в запасе
Эспаньол
2
Бетис
2
был в запасе
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
16:00
Бетис
3 : 2
Атлетик
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Бетис
3
Атлетик
2
минуты: 1' - 90'
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
20:30
Мальорка
1 : 2
Бетис
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
20:30
был в запасе
Мальорка
1
Бетис
2
был в запасе
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
18:00
Бетис
2 : 1
Валенсия
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
18:00
был в запасе
Бетис
2
Валенсия
1
был в запасе
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
23:00
Бетис
1 : 2
Севилья
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
23:00
был в запасе
Бетис
1
Севилья
2
был в запасе
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
23:00
Бетис
2 : 1
Сельта
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
23:00
был в запасе
Бетис
2
Сельта
1
был в запасе
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
15:00
Реал Сосьедад
3 : 1
Бетис
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
15:00
был в запасе
Реал Сосьедад
3
Бетис
1
был в запасе
4.10.2019
4 окт. 2019
пт
22:00
Бетис
1 : 1
Эйбар
4.10.2019
4 окт. 2019
пт
22:00
был в запасе
Бетис
1
Эйбар
1
был в запасе
27.09.2019
27 сент. 2019
пт
22:00
Вильярреал
5 : 1
Бетис
27.09.2019
27 сент. 2019
пт
22:00
минуты: 80' - 90'
Вильярреал
5
Бетис
1
минуты: 80' - 90'
24.09.2019
24 сент. 2019
вт
21:00
Бетис
3 : 1
Леванте
24.09.2019
24 сент. 2019
вт
21:00
был в запасе
Бетис
3
Леванте
1
был в запасе
20.09.2019
20 сент. 2019
пт
22:00
Осасуна
0 : 0
Бетис
20.09.2019
20 сент. 2019
пт
22:00
был в запасе
Осасуна
0
Бетис
0
был в запасе
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
22:00
Бетис
1 : 1
Хетафе
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
22:00
был в запасе
Бетис
1
Хетафе
1
был в запасе
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
22:00
Барселона
5 : 2
Бетис
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
22:00
минуты: 75' - 90'
Барселона
5
Бетис
2
минуты: 75' - 90'
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
22:00
Бетис
1 : 2
Вальядолид
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
22:00
был в запасе
Бетис
1
Вальядолид
2
был в запасе