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Билаль Бенхедим
№33
Полузащитник
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Команда
Сент-Этьен
Гражданство
Франция
Дата рождения
20 апр. 2001 (19) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
франция. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
19:00
Брест
3 : 2
Сент-Этьен
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
19:00
был в запасе
Брест
3
Сент-Этьен
2
был в запасе
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
Страсбур
2 : 1
Сент-Этьен
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Страсбур
2
Сент-Этьен
1
минуты: 1' - 90'
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
19:00
Ренн
2 : 1
Сент-Этьен
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
19:00
был в запасе
Ренн
2
Сент-Этьен
1
был в запасе
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
19:00
Сент-Этьен
0 : 0
Монпелье
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
19:00
был в запасе
Сент-Этьен
0
Монпелье
0
был в запасе