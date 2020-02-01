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Серхио Камельо
№55
Нападающий
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Команда
Атлетико
Гражданство
Испания
Дата рождения
10 февр. 2001 (19) лет
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
18:00
Реал
1 : 0
Атлетико
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
18:00
минуты: 74' - 90'
Реал
1
Атлетико
0
минуты: 74' - 90'
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
23:00
Эйбар
2 : 0
Атлетико
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
23:00
был в запасе
Эйбар
2
Атлетико
0
был в запасе
4.01.2020
4 янв. 2020
сб
20:30
Атлетико
2 : 1
Леванте
4.01.2020
4 янв. 2020
сб
20:30
был в запасе
Атлетико
2
Леванте
1
был в запасе