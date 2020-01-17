Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Уго Дуро
№27
Нападающий
Подписаться
Команда
Хетафе
Гражданство
Испания
Дата рождения
10 нояб. 1999 (20) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
17.01.2020
17 янв. 2020
пт
23:00
Леганес
0 : 3
Хетафе
17.01.2020
17 янв. 2020
пт
23:00
был в запасе
Леганес
0
Хетафе
3
был в запасе
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
14:00
Эйбар
0 : 1
Хетафе
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Эйбар
0
Хетафе
1
минуты: 1' - 90'
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
20:30
Хетафе
4 : 0
Леванте
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
20:30
был в запасе
Хетафе
4
Леванте
0
был в запасе
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
20:30
Севилья
2 : 0
Хетафе
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
20:30
был в запасе
Севилья
2
Хетафе
0
был в запасе
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
19:30
Хетафе
2 : 0
Леганес
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
19:30
был в запасе
Хетафе
2
Леганес
0
был в запасе
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
19:30
Реал Сосьедад
1 : 2
Хетафе
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
19:30
был в запасе
Реал Сосьедад
1
Хетафе
2
был в запасе