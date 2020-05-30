Нассим Буджеллаб
№41
Нападающий
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Команда
Шальке-04
Гражданство
Германия
Дата рождения
20 июня 1999 (20) лет
Рост
181
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
30.05.2020 30 мая 2020 сб 16:30
Шальке-04
0 : 1
Вердер
83'
83'
83'
30.05.2020 30 мая 2020 сб 16:30
минуты: 55' - 90'
Шальке-04
0
Вердер
1
минуты: 55' - 90'
27.05.2020 27 мая 2020 ср 21:30
Фортуна
2 : 1
Шальке-04
27.05.2020 27 мая 2020 ср 21:30
был в запасе
Фортуна
2
Шальке-04
1
был в запасе
24.05.2020 24 мая 2020 вс 14:30
Шальке-04
0 : 3
Аугсбург
24.05.2020 24 мая 2020 вс 14:30
минуты: 76' - 90'
Шальке-04
0
Аугсбург
3
минуты: 76' - 90'
29.02.2020 29 февр. 2020 сб 20:30
Кельн
3 : 0
Шальке-04
29.02.2020 29 февр. 2020 сб 20:30
минуты: 1' - 74'
Кельн
3
Шальке-04
0
минуты: 1' - 74'