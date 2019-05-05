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Арман Лорьенте
№28
Нападающий
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Команда
Лорьян
Гражданство
Франция
Дата рождения
4 дек. 1998 (21) год
Рост
171
Вес
59
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы плей-офф
Сезон:
2018/2019
5.05.2019
5 мая 2019
вс
16:00
Тулуза
2 : 2
Ренн
5.05.2019
5 мая 2019
вс
16:00
был в запасе
Тулуза
2
Ренн
2
был в запасе
1.05.2019
1 мая 2019
ср
20:00
Ренн
2 : 2
Монако
1.05.2019
1 мая 2019
ср
20:00
был в запасе
Ренн
2
Монако
2
был в запасе
19.04.2019
19 апр. 2019
пт
20:00
Дижон
3 : 2
Ренн
19.04.2019
19 апр. 2019
пт
20:00
был в запасе
Дижон
3
Ренн
2
был в запасе
14.04.2019
14 апр. 2019
вс
16:00
Ренн
0 : 0
Ницца
14.04.2019
14 апр. 2019
вс
16:00
был в запасе
Ренн
0
Ницца
0
был в запасе
9.04.2019
9 апр. 2019
вт
20:00
Ним
3 : 1
Ренн
9.04.2019
9 апр. 2019
вт
20:00
был в запасе
Ним
3
Ренн
1
был в запасе
6.04.2019
6 апр. 2019
сб
21:00
Анжер
3 : 3
Ренн
6.04.2019
6 апр. 2019
сб
21:00
был в запасе
Анжер
3
Ренн
3
был в запасе
29.03.2019
29 марта 2019
пт
22:45
Ренн
0 : 1
Лион
29.03.2019
29 марта 2019
пт
22:45
был в запасе
Ренн
0
Лион
1
был в запасе
10.03.2019
10 марта 2019
вс
19:00
Ренн
3 : 1
Кан
10.03.2019
10 марта 2019
вс
19:00
был в запасе
Ренн
3
Кан
1
был в запасе