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Лассана Н'Диай
№18
Нападающий
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Команда
ЦСКА
Гражданство
Мали
Дата рождения
3 окт. 2000 (19) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2019/2020
2018/2019
4.08.2019
4 авг. 2019
вс
19:00
Рубин
0 : 1
ЦСКА
4.08.2019
4 авг. 2019
вс
19:00
был в запасе
Рубин
0
ЦСКА
1
был в запасе
28.07.2019
28 июля 2019
вс
19:00
ЦСКА
1 : 0
Локомотив
28.07.2019
28 июля 2019
вс
19:00
был в запасе
ЦСКА
1
Локомотив
0
был в запасе
20.07.2019
20 июля 2019
сб
19:00
ЦСКА
2 : 1
Оренбург
20.07.2019
20 июля 2019
сб
19:00
был в запасе
ЦСКА
2
Оренбург
1
был в запасе
14.07.2019
14 июля 2019
вс
16:30
Крылья Советов
2 : 0
ЦСКА
14.07.2019
14 июля 2019
вс
16:30
был в запасе
Крылья Советов
2
ЦСКА
0
был в запасе