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Хави Кинтилья
№39
Защитник
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Команда
Вильярреал
Гражданство
Испания
Дата рождения
23 авг. 1996 (23) года
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
лига европы плей-офф
Сезон:
2019/2020
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
20:30
Вильярреал
2 : 1
Леванте
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
20:30
был в запасе
Вильярреал
2
Леванте
1
был в запасе
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
20:30
Вальядолид
1 : 1
Вильярреал
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
20:30
был в запасе
Вальядолид
1
Вильярреал
1
был в запасе
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
20:30
Алавес
1 : 2
Вильярреал
70'
70'
70'
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
20:30
был в запасе
Алавес
1
Вильярреал
2
был в запасе
5.01.2020
5 янв. 2020
вс
16:00
Реал Сосьедад
1 : 2
Вильярреал
5.01.2020
5 янв. 2020
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Реал Сосьедад
1
Вильярреал
2
минуты: 1' - 90'
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
20:30
Вильярреал
1 : 0
Хетафе
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Вильярреал
1
Хетафе
0
минуты: 1' - 90'
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
20:30
Севилья
1 : 2
Вильярреал
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Севилья
1
Вильярреал
2
минуты: 1' - 90'
6.12.2019
6 дек. 2019
пт
23:00
Вильярреал
0 : 0
Атлетико
6.12.2019
6 дек. 2019
пт
23:00
минуты: 1' - 90'
Вильярреал
0
Атлетико
0
минуты: 1' - 90'
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
23:00
Валенсия
2 : 1
Вильярреал
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Валенсия
2
Вильярреал
1
минуты: 1' - 90'
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
20:30
Вильярреал
1 : 3
Сельта
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Вильярреал
1
Сельта
3
минуты: 1' - 90'
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
14:00
Мальорка
3 : 1
Вильярреал
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
14:00
был в запасе
Мальорка
3
Вильярреал
1
был в запасе
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
16:00
Вильярреал
0 : 0
Атлетик
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Вильярреал
0
Атлетик
0
минуты: 1' - 90'
31.10.2019
31 окт. 2019
чт
21:00
Эйбар
2 : 1
Вильярреал
79'
79'
79'
31.10.2019
31 окт. 2019
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Эйбар
2
Вильярреал
1
минуты: 1' - 90'
25.10.2019
25 окт. 2019
пт
22:00
Вильярреал
4 : 1
Алавес
25.10.2019
25 окт. 2019
пт
22:00
был в запасе
Вильярреал
4
Алавес
1
был в запасе
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
22:00
Осасуна
2 : 1
Вильярреал
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Осасуна
2
Вильярреал
1
минуты: 1' - 90'
27.09.2019
27 сент. 2019
пт
22:00
Вильярреал
5 : 1
Бетис
63'
63'
63'
27.09.2019
27 сент. 2019
пт
22:00
минуты: 1' - 90'
Вильярреал
5
Бетис
1
минуты: 1' - 90'
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
22:00
Вильярреал
2 : 2
Реал
52'
52'
52'
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Вильярреал
2
Реал
2
минуты: 1' - 90'
23.08.2019
23 авг. 2019
пт
23:00
Леванте
2 : 1
Вильярреал
23.08.2019
23 авг. 2019
пт
23:00
был в запасе
Леванте
2
Вильярреал
1
был в запасе
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
22:00
Вильярреал
4 : 4
Гранада
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Вильярреал
4
Гранада
4
минуты: 1' - 90'